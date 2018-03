POTRESNO! ISPOVEST OCA KOME JE NESTAO PRVENAC: Dokazao sam da mi je sin ukraden i prodat!

Presudu kikindskog Osnovnog suda da mu dosudi 10.000 evra kao odštetu za nestalu bebu otac tog deteta Bogdan Janjić (59) dočekao je kao konačnu pobedu pravde.



Ovaj Kikinđanin je punih 35 godina pokušavao da dokaže da je njegov sin Dejan, nedugo nakon rođenja, ukraden u beogradskom Institutu za majku i dete, a onda i prodat.



Iako je svestan da presuda koju je 6. februara donela sudija Radojka Radovanović nije pravosnažna, Janjić tvrdi da je uspeo da „pravdu istera na čistac“. Ovo je, inače, prva prvostepena presuda u Srbiji u predmetu nestalih beba, a sada se nalazi pred Apelacionim sudom u Novom Sadu po žalbi Državnog pravobranilaštva.

Janjić podvlači da nije materijalista i da će novčani iznos od 10.000 evra, koliko treba da dobije na ime odštete od države Srbije zbog pretrpljenih duševnih boli i patnje, ustupiti sinu (33) i ćerki (30). U ispovesti za Kurir kaže da i nakon toliko vremena oseća i zna da je njegovo prvo dete živo.

- Ne želim da mu kvarim život. On je, možda, uspešan i ostvaren čovek sa roditeljima koje voli. Želim mu sve najbolje. Garantujem životom da je moj sin prodat u Institutu za majku i dete, sa odeljenja neonatologije. Neko je mog sina prodao, a meni i njegovoj majci napravio pakao od života - kaže Janjić, koji se od supruge razveo 1996. godine, 13 godina nakon što im je prvenče nestalo.

- Supruga je Dejana na svet donela 3. juna 1983, ali je u noći između 5. i 6. juna hitno prebačen iz kikindske bolnice u Institut za majku i dete, uz obrazloženje da se napio plodove vode. Dejana su nakon rođenja videle njegove bake i ja. Čim sam saznao da je odnet u Beograd, zaputio sam se tamo, ali do sina nisam mogao da dođem. Šetali su me od jedne do druge bolnice - priseća se Janjić i nastavlja:

- Docnije su sa mnom telefonom kontaktirali. Izrazili su saučešće i rekli da je moj sin preminuo u 21.15 sati, a kao razlog naveli su da je imao obimno krvarenje u plućima. Nisam od lekara dobio nikakav zvaničan dokument da je Dejan preminuo i od čega, a rekli su mi da je sahranjen o trošku države u Beogradu. Tvrdim da je centar krađe i prodaje beba odeljenje neonatologije - ubeđen je on.



Bogdan se obraćao kikindskoj policiji i tužilaštvu. Nada ga nije napuštala, a onda je pre nekoliko godina obnovio borbu za pravdu:

- Nije meni do para. Nema od toga vajde, ali iz inata hoću novac, koji ću ostaviti sinu i ćerki. Sve vreme sam samo hteo da dokažem da je njihov brat otet i prodat - kaže ovaj unesrećeni otac, čiji je život pun i drugih trauma. Bogdan navodi da je dva puta bio na ratištu, ostao bez slezine, kao i da je u jednom trenutku pokušao sebi da oduzme život.



U Srbiji šest hiljada roditelja traži istinu o ukradenim bebama.



Istražuje krađu beba BIRALI SU LEPE RODITELJE KAO METU

Bogdanova advokatica Vukica Midorović potvrđuje da u slučaju njenog klijenta nigde nije zvanično utvrđeno da je njegov sin preminuo, kao i da je predmet pun kontradiktornih podataka: - Istraživala sam krađu dece. Taj model je funkcionisao u celoj državi. Gledali su da to budu mladi i lepi roditelji. Od njih su uzimali zdravorođenu decu. Imam još jedan takav predmet u Kikindi, koji je pri kraju. Reč je o nestanku devojčice iz novosadske Betanije, za koju su roditeljima rekli da je mrtva nekoliko dana nakon što je rođena.

OGORČENI Beogradska grupa roditelja NEĆEMO PARE, VEĆ ISTRAGU

Mirjana Novokmet iz Beogradske grupe roditelja iznenađena je što uopšte doneta jedna presuda s obzirom na to da su roditelji koji su podnosili krivične prijave uglavnom dobijali odbijenice od tužilaštva pod izgovorom da se čeka zakon ili da su slučajevi zastareli. - Naravno da je presuda iz Kikinde za nas u stvari jedno veliko razočaranje. To znači da će država ubuduće svima davati nadoknade i da se neće baviti istragama. Suština ovog zakona, koji je prošle nedelje otišao na usvajanje u Skupštinu, jeste nadoknada, a ne istraga na kojoj mi roditelji insistiramo. Nama novac ne treba, naš cilj je suština, da saznamo istinu gde su nam deca i da nam država to dokaže - ističe Novokmet. Ona se pita po kom postojećem zakonu je roditelj iz Kikinde dobio odštetu? Zašto onda ostali tužioci nisu radili po tim propisima?

Dokumentarac na portalu Kurir o krađi beba

