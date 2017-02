7 PRIČA O BIZARNOM ORUŽJU Razorne životinje: Psi bombaši i eksplozivni pacovi

U borbi protiv nacista Sovjeti i Britanci odlučili su da koriste životinje, i to na veoma neobičan način, ali projekti su bili uglavnom neuspešni





Drugi svetski rat najveće je krvoproliće u istoriji, pa ne iznenađuje što su od 1939. do 1945. obe strane davale sve od sebe da smisle što efikasniji način ubijanja. Rezultat je bio neverovatan tehnološki razvoj - na početku rata korišćeni su konjica i rovovi, a na kraju mlazni avioni i nuklearne bombe. Ipak, pojedina oružja bila su bizarna i neuspešna, a među njima se izdvajaju psi bombaši i eksplozivni pacovi.



Više zadataka



- Crvena armija je koristila pse za mnoge zadatke, a u jednom trenutku odlučili su da ih iskoriste i da prenesu mine do neprijateljskih tenkova. Na pse su stavljene dve torbe sa po šest kilograma TNT i trebalo je da oni trče do neprijatelja i bace bombu pod tenk, a zatim da se vrate na položaj. Međutim, pucnji i eksplozije zbunili su pse i oni su bežali na pogrešnu stranu - piše ruski vojni stručnjak Juri Veremejev.



Bri­tan­ska bo­m­ba od pacova

SLEPI MIŠEVI I MAČKE



Amerikanci su 1942. rešili da razviju bombe od slepih miševa i u to su uložili dva miliona dolara. Trebalo je da se u kanistere ubaci hiljadu slepih miševa s malo eksploziva, a zatim da se bace iznad japanskih naselja. Plan je bio da slepi miševi izađu iz kanistera, uđu u domove od bambusa i istovremeno izazovu požare. U isto vreme rešili su da stave i bombe na mačke i bace ih blizu nemačkih brodova. Bili su ubeđeni da će instinkt naterati životinje da plivaju do najbližeg plovila i zatim ga raznesu. Od oba koncepta se odustalo.

http://chats.viber.com/kurir

Psi su, kaže, predstavljali opasnost za Sovjete.- Posle neuspeha, oficiri su rešili da obuče „pse za jednokratnu upotrebu“. I dalje su imali torbe sa 12 kilograma eksploziva, a korišćenjem osnovnog instinkta - gladi - dreseri su naučili pse da trče do neprijateljskih tenkova i tu aktiviraju bombu - objašnjava Veremejev.U prvim borbama sve je palo u vodu. Psi su bili trenirani da idu do sovjetskih tenkova s pogonom na dizel, dok su nemački koristili benzin, pa ih je miris potpuno zbunio.- Većina pasa odbila je da ide napred i vratila se ka nama. Devet pasa je krenulo ka metama, ali su se uplašili i pobegli. Tri su eksplodirala, dva nisu nađena, a ostali su morali da budu likvidirani jer su trčali ka nama - piše u jednom od izveštaja iz 16. oktobra 1941.Uprkos svemu, psi bombaši nisu povučeni iz upotrebe. Iako je SSSR tvrdio da su u borbama ove životinje uništile 300 nemačkih tenkova, istoričari smatraju da je to bila propaganda. Ipak, uspeha je bilo - kod Gluhiva je šest pasa uništilo pet tenkova, kod Staljingrada su razorili 13, a u najvećem tenkovskom obračunu - Kurskoj bici - 16 pasa neutralisalo je 12 guseničara.I Britanci su koristili životinje kao bombe - oni su mrtve pacove napunili eksplozivom, a zatim su ih tajni agenti postavili u ugalj koji se koristio za nemačke vozove po Evropi. Ubacivanje pacova u kotao dovelo bi do razorne eksplozije. Međutim, Nemci su otkrili već prvu pošiljku, ali je britanska armija ipak bila zadovoljna.- Ovaj uređaj je napravio velike probleme neprijatelju, ali ne na način na koji smo to zamišljali. Nemci su otkrili eksplozivne pacove i izložili ih u vojnim školama pokrenuvši opsežnu potragu za opasnim glodarima. Nevolje koje im je to donelo za nas su veći uspeh nego da su pacovi zaista eksplodirali - piše u izveštaju Uprave za specijalne operacije.