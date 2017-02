7 PRIČA O NOVIM POJAVAMA Protivavionska artiljerija: Šumadinac pali top

Granata ispaljena s Metinog brda iz topa zarobljenog od Turaka i postavljenog na okruglu drvenu platformu upisana je u svetsku istoriju



U decembru 1903. braća Orvil i Vililbur Rajt izvela su prvi let avionom - dugačak 37 metara. U vazduhu su ostali 12 sekundi.

Mihajlo Petrović



Tokom naredne decenije avioni su usavršeni i već u Prvom svetskom ratu imali su značajnu ulogu. Na početku ovog rata Francuzi su imali 120 aviona, Britanci 113, a Nemci više od 200... U prvi mah jednosedi su korišćeni za izviđanje, a dvosedi za borbe u vazduhu i bombardovanje - član posade iza pilota rukom je bacao bombe.



Situaciju je 1915. promenio pronalazak pilota Rolana Garosa, koji je omogućio pucanje iz mitraljeza napred, između elisa propelera... Njega su Nemci oborili i zarobili, ali im je pobegao 1918, a zahvalna otadžbina, između ostalog, nazvala je tenisko prvenstvo po njemu.



Istorija ratnog vazduhoplovstva istorija je i poginulih pilota. Dvočlana francuska posada 5. oktobra 1914. izvršila je prvi napad avionom na avion, i tom prilikom oborila nemačku letelicu i ubila pilota.



A čast da se nazove prvim vojnikom u istoriji koji je topom oborio avion pripada Radoju Ljutovcu.



Kao centar vojne industrije, Kragujevac su tokom 1915. u tri navrata napadale eskadrile austrougarske vojske. Bombe bacane iz aviona su nanele veliku štetu i pobile mnogo ljudi.



U to vreme nije postojalo pravo protivavionsko oružje. Zato su majstori u kragujevačkoj Vojnoj fabrici topove zarobljene od Turaka u balkanskim ratovima montirali na okrugle drvene platforme i popeli ih na obližnje Metino brdo da brane grad.



Za jednim od topova 30. septembra te 1915. godine, kad su iz pravca Lapova naišli avioni, našao se redov Radoje Ljutovac Raka.

- Verovao sam u svoju ruku i iskustvo iz artiljerije. Avion se ukazao na spravi za nišanjenje. Eto srećnog trenutka. Sada treba biti miran, staložen. Tren-dva, i moja ruka povlači obarač. Iz cevi je suknuo plamen. Istog trenutka avion se zateturao, iz njegovog trupa izbio je gust dim. Zatim je krenuo ka zemlji - pričao je Raka Ljutovac kasnije.

Počasti za Raku



Na konju koga mu je posle pogotka pozajmio starešina Ljutovac je odmah požurio u grad, u komandu. A desilo se da je pogođeni avion pao u sam centar Kragujevca, u glavnu ulicu, baš ispred kuće u kojoj se nalazio štab Vrhovne komande, pa je Raka naišao na olupinu koja je još gorela.



Pošto se probio kroz masu radoznalog naroda koji je gledao avion u plamenu, stao je mirno i vojničkim pozdravom odao poslednju poštu neprijatelju, poginulom pilotu Fon Šeferu i njegovom pomoćniku Otu Kišu.



Za svoj podvig Radoje Ljutovac odlikovan je Karađorđevom zvezdom sa zlatnim mačevima. Prošao je Albansku golgotu i probijao Solunski front, a posle rata otvorio je trgovinsku radnju u Trsteniku i živeo skromno do kraja života. Umro je u 81. godini, 1968.



Artiljerijsko-raketne jedinice Vojske 30. septembar slave kao svoj praznik, a kragujevačka kasarna nosi ime Radoja Ljutovca.

PRVA ŽRTVA



Prvi pilot u svetskoj istoriji ratovanja koji je poginuo na zadatku bio je Srbin Mihajlo Petrović, čiji se avion srušio 7. marta 1913. kod Skadra u borbama u Prvom balkanskom ratu. Imao je 29 godina i srpsku pilotsku dozvolu sa brojem 1.

