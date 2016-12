7 PRIČA O POZNATIMA U ZATVORU Dušan Radović Kondor: Najveća četnička zagonetka

NI BLIŽA Dražina okolina, kao ni mnogi komandanti na terenu nisu bili upoznati s postojanjem četničke tajne bezbednosne službe Tetas



Pre ili kasnije gotovo sve špijunske tajne budu otkrivene, ali zagonetka vezana za šefa obaveštajne službe Dražu Mihailovića traje već sedam decenija.



Komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini Draža Mihailović formirao je krajem 1943. specijalnu obaveštajnu organizaciju koju je nazvao Terenska tajna služba - Tetas. Pisani predlog za njeno formiranje dao je u proleće te godine kapetan Dušan Radović, zvani Kondor, pa je on i postavljen za njenog rukovodioca. Radović je u četnike otišao kao aktivni artiljerijski oficir jugoslovenske vojske. Pre nego što je postao prvi četnički obaveštajac, komandovao je Trsteničkom brigadom Rasinskog korpusa, zatim po diciplinskoj kazni bio upućen u Bosnu da se bori protiv partizana, a u leto 1943. postavljen je za komandanta Zlatiborskog korpusa. Tu će dužnost obavljati uporedo s rukovođenjem Tetasom.



Likvidacije komunista



Nije mu bilo teško da ovo izvede jer je služba Tetas bila postavljena na strogo konspirativnoj osnovi: ni bliža Dražina okolina, kao ni mnogi komandanti na terenu nisu bili upoznati sa postojanjem ove organizacije, jer se ona bavila i kontrolom ljudi u samoj četničkoj organizaciji za koje se sumnjalo da pripadaju nekoj kvislinškoj ili okupatorskoj obaveštajnoj službi ili se pak smatralo da su simpatizeri partizana. Tako je kao pritajenog komunistu streljao i komandanta jedne brigade svog korpusa... Drugog jednog oficira optužio je da podbunjuje četnike da pređu kod „crvenih“ i likvidirao ga. Jedan od ozbiljnih zadataka ove službe bilo je pripremanje i organizovanje likvidacija istaknutih ličnosti iz protivničkih tabora, od Nemaca, preko nedićevaca i ljotićevaca, do komunista. Sredinom 1944. ovaj obaveštajac poslao je četnike da likvidiraju učiteljicu u jednom selu jer je, navodno, bila povezana s komunistima. Pucajući u mraku, međutim, ubice su u njenom krevetu izrešetale i njenog ljubavnika, sestrića četničkog komandanta Filipa Ajdačića. Na sahrani, Ajdačić se zakleo da će ubijenome na grob doneti Kondorovu glavu.



Ajdačićeva osveta



Već u septembru, pošto je Kondora ubio u Višegradu, održao je obećanje... Ajdačić je posle rata, u jesen 1945, izvršio samoubistvo, ali se proneo glas da su ga likvidarale nove vlasti „da bi osvetile Kondora“. Jer zbog likvidacija nekih četnika koji su bili omiljeni u narodu proneo se glas da je Kondor bio ubačeni komunistički agent. Čak su i klanja nevinog naroda koja je naređivao objašnjena njegovim nastojanjima da kompromituje Dražin pokret... Istina, bilo je i ozbiljnih naznaka da je Dušan Radović Kondor u mladosti bio član Komunističke partije, a među njegovim stvarima posle smrti nađen je i pečat jedne partizanske brigade.



Do dana današnjeg traju sukobi dve oštro suprotstavljene struje među simpatizerima četničkog pokreta: da li je Kondor ubijao komuniste ili je radio za njih.



DEPEŠE ZA DRAŽU



Kondor izveštava Dražu: „Naša špijunska mreža javlja da Ljotić ima svog oficira u vašoj neposrednoj blizini - štabu. Svaku stvar i svako naređenje zna.“ Ili: „U Užicu se već dve noći hapse komunisti po spiskovima koje je ovaj štab dostavio prestojniku gradske policije... Izvešten sam da je noću 21/22. streljano nekoliko takvih.“

