7 PRIČA O SFRJ I SVETSKOM TERORIZMU Sadam Husein: Top za smak sveta

Prvi sastanak konstruktora najvećeg topa na svetu, koji može da ispaljuje i nuklearne projektile, i iračkih agenata, odigrao se u Beogradu



Kanađanin Džerald Vinsent Bul je još kao dečak pokazao izuzetnu sklonost ka matematici. Sa briljantnim uspehom završio je studije tehnike i specijalizovao se za konstrukciju artiljerijskog oruđa velikog dometa. Zatim se otisnuo u preduzetničke vode: osnovao je malu kompaniju za bavljenje tim poslom i preselio se u SAD. Američko državljanstvo dobio je 1972, kao sredovečan čovek.

Nedovršeni top Jugoimport



Posao je dobro krenuo: prva veća narudžbina stigla je 1975. iz Izraela, a sledeće godine i iz Južnoafričke Republike. Ali zbog ilegalne isporuke oružja ovoj zemlji, koja je zbog aparthejda bila pod sankcijama, 1980. osuđen je na jednogodišnju zatvorsku kaznu, a firma je otišla u stečaj. Po izlasku iz zatvora, preselio se u Evropu. U Briselu je našao posao.



Pretpostavlja se da je preko stručnjaka iz „Jugoimporta SDPR“, državnog preduzeća koje se bavilo izvozom oružja, 1987. uspostavio kontakt sa iračkim diplomatom Amirom Hamudijem Hasanom el Sadijem, kojeg su zapadne obaveštajne službe nazvale „genijem koji stoji iz Sadamovog programa superoružja“. Prvi susret Džeralda Vinsenta Bula sa Iračanima desio se 1987. u Beogradu. Ovo, naravno, nije promaklo ni drugim stranama, pa su Izraelci upozorili Bula da se ne upušta u posao sa Sadamom. Američki inženjer nije ih poslušao, delom i zato što je u međuvremenu započeo ljubavnu romansu sa jednom lepoticom - iračkim agentom.

U januaru 1988. njih dvoje putuju u Bagdad, gde mu Husein Kamel el Madžid, šef Sadamovih tajnih službi, izlaže projekat „Vavilon“. Sadam Husein je od Bula naručio džinovske topove (dužine cevi od 50 do 150 metara) koji bi mogli da koriste hemijsku ili nuklearnu municiju. Bul je pristao.

Iračani su oko njega odmah formirali čvrst odbrambeni prsten, a ceo projekt proglašen je za tajnu najvišeg stepena. To, međutim, nije sprečilo agente izraleske obaveštajne službe Mosad da vrlo brzo saznaju za projekat „Vavilon“ i da je planirano da prve mete budućih supertopova budu izraelski gradovi. Odlučeno je da se Džerald Vinsent Bul likvidira.

Dže­ra­ld Vin­sent Bul Likvidacija



Prema jednom izveštaju, „više operativaca Mosada uputilo se u Evropu, tražeći najslabiju tačku u obezbeđenju Bula i najosetljiviju lokaciju na kojoj se on zadržavao. Brzo je otkriven njegov stan u Briselu... „



U martu 1990. Džerald Vinsent Bul je ubijen pred vratima svog stana u Briselu. Ubica mu je prišao u trenutku kada je otpustio svoju pratnju i stavio ključ u bravu. Belgijska policija nikad nije obelodanila ime i poreklo ubice, iako se pouzdano zna da je on otkriven. Nepunih mesec dana kasnije, britanski carinici otvorili su kontejnere koje je jedna britanska livnica slala u Bagdad pod deklaracijom „cevi za naftovod“. Ustanovljeno je da je reč o čeličnim cevima za pedeset haubica ogromnih dimenzija iz projekta „Vavilon“. Sadam Husein bio je vrlo blizu ostvarenja svog cilja...

AFERA NA FILMU



Samo tri godine posle ubistva Džeralda Vinsenta Bula, o projektu „Vavilon“, začetom u Beogradu, produkcijska kuća HBO snimila je film „Top za smak sveta“. Glavne uloge tumačili su Frenk Lenđela, Alen Arkin i Kevin Spejsi.

Autor: Reuters