AKO MISLIMO OPSTATI MORA I ĆUPRIJA: Most na Drini ugrožen, Dr Nele Karajlić poručuje

Most Mehmed-paše Sokolovića na Drini u Višegradu moramo sačuvati, složni su naši sagovornici nakon što je Kurir juče objavio da je ovo arhitektonsko remek-delo, koje je proslavio i čuveni Ivo Andrić, ugroženo.



Umesto da spomenik kulture bude saniran i osiguran, turska agencija „Tika“ ga je radovima u protekle tri godine dovela u opasnost, pa sada niko ne može da garantuje da bi noseći stubovi izdržali malo veću poplavu.

ALARMANTNO: Ruši se na Drini ćuprija!



Nekadašnji frontmen grupe Zabranjeno pušenje Nenad Janković, poznatiji kao Dr Nele Karajlić, ističe da treba preduzeti sve mere da se ćuprija na Drini sačuva.



- Ne da je neophodno sačuvati ga, nego naš odnos prema tom mostu treba da je kao odnos prema nama samima. Ako želimo da nestanemo, zaboravimo i taj most, a ako želimo da opstanemo, opstaćemo samo zahvaljujući takvim mestima i delima kakav je most na Drini. Izgleda da su Turci bili bolji graditelji pre nekoliko vekova nego danas - navodi dr Karajlić.S njim se slaže i akademik Matija Bećković, koji smatra da bi rušenje čuvene ćuprije bilo sramota:- Kada bi se to dopustilo, to ne bi bila sramota samo države nego celog naroda. Mora se nešto preduzeti kako bi se most sačuvao.Pisac Vladimir Kecmanović kaže da bi trebalo da se istraži ko je za to kriv:- Svakako treba da se sačuva taj most, jer je i bez Andrića i njegovog dela „Na Drini ćuprija“ on značajan spomenik, a s njim dobija posebnu simboliku i značenje. Očigledno je neko mislio da pošto je turska država sagradila taj most, da ona treba i da ga sruši. Pod hitno mora nešto da se uradi.Muftija srbijanski Abdulah Numan slaže se da most treba popraviti:- Most je podigao čovek naših krajeva za dobro svih i treba ga kao takvog sačuvati.Kao što je Kurir pisao, čuveni most se posle sanacije uveliko koristi, međutim, ministarstvo građevinarstva RS zbog niza zamerki nije izdalo upotrebnu dozvolu. Agencija „Tiki“ nije odgovorila na naša pitanja.

Muamer Zukorlić

SVE UČINITI DA SE SPASE



Narodni poslanik Muamer Zukorlić kaže da je besmisleno analizirati ko je kriv, već da je bitnije šta se može uraditi da se most spase.

- Mislim da nije potrebno govoriti o kulturno-istorijskom značaju na Drini ćuprije, odnosno mosta na Drini. Svi oni koji su u prilici da na to utiču moraju učiniti sve da se taj most zaštiti i sačuva, i to u njegovoj izvornoj, spomeničkoj, umetničkoj i arhitektonskoj strukturi i slici - smatra on i dodaje da je nedopustivo skrnavljenje bilo kog spomenika na bilo koji način, a posebno ovog koji je od izuzetne važnosti.

ČINJENICE



U književnosti ga je proslavio Ivo Andrić, koji je 1961. godine dobio Nobelovu nagradu

Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu građen je od 1571. do 1577. godine

Most je poplavljen 1664, 1875, 1911, 1939. i 1940.

Deo mosta iznad Drine sastoji se od 11 lučnih otvora

Most se oslanja na devet velikih stubova

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić,Foto: Filip Plavčić