AMBASADOR KINE ZA KURIR: Ne mogu da odolim pasulju i sarmi!

O budućim investicijama kineskih firmi u Srbiju, kako će „Železara Smederevo“ postati vodeće preduzeće u zemlji, ekonomskoj saradnji dve zemlje, ali i kako provodi slobodno vreme i koja srpska jela obožava, razgovarali smo sa nj. e. Li Mančangom, ambasadorom NR Kine u Srbiji.



Kina i Srbija rade na značajnim projektima u oblasti infrastrukture, energetike i industrije. Možete li najaviti neke nove kapitalne projekte kineskih kompanija u Srbiji?

- Trenutno, osim otpočetih projekata u oblasti saobraćaja, energetike i infrastrukture, kao što su modernizacija i izgradnja pruge na relaciji Beograd-Budimpešta, izgradnja nekoliko deonica auto-puta E-763 (Koridor 11) i obilaznice oko Beograda i projekti termoelektrane „Kostolac“ i „Železare Smederevo“, kineska preduzeća aktivno rade sa srpskim partnerima na implementaciji potpisanih projekata, poput industrijskog parka u Beogradu, fabrike za preradu otpada, fabrike za preradu otpadnih voda i drugih, a istovremeno prate druge projekte koji se tiču auto-puta, rudarstva i hemijske industrije. Pored toga, dve strane postepeno podstiču realizaciju saradnje u oblasti poljoprivrede, kao i u drugim oblastima.



Želeo bih posebno da naglasim da tokom samo nekoliko godina konkretna saradnja naše dve zemlje beleži velike rezultate. Kineska preduzeća u Srbiji su sad već stekla neko iskustvo i još više produbila svoje razumevanje srpskog tržišta i poslovnog okruženja, što je postavilo dobre temelje za promenu modela saradnje od unitarnog ka diverzifikovanim modelima koji predstavljaju investicionu saradnju, koncesiju i druge.



- Saradnja u okviru inicijative „Jedan pojas, jedan put“ pokriva razne oblasti kao infrastrukturnu povezanost, industrijsko investiranje, eksploataciju resursa, ekonomsko-trgovinsku saradnju, finansijsku saradnju, humanističku razmenu, ekološku zaštitu i pomorsku saradnju. Poslednjih godina, potpuno se oslanjajući na platformu multilateralnih mehanizama i regionalne saradnje Kine sa zemljama koje se nalaze duž Puta svile, efikasno se unapređuje ekonomska saradnja i partnerstvo zemalja koje se nalaze duž Puta svile. Srbija se nalazi na značajnom mestu na Balkanu, na raskrsnici puteva Evrope, sa odličnim geografskim položajem. Kina i Srbija su već postigle zavidne rezultate u okviru konkretne saradnje u oblasti infrastrukturne povezanosti, industrijskog investiranja, humanističke razmene i drugih. Smatram da za sledeći korak Srbija može u potpunosti da iskoristi svoje prednosti, kao i temelj sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije i platforme za regionalnu saradnju, uključujući saradnju „16+1“. Verujem da će Srbija u okviru inicijative „Jedan pojas, jedan put“ postati zemlja oslonac u regionu jugoistočne Evrope.- Naravno. Pre svega rukovodioci naše dve zemlje pridaju posebnu pažnju ovom projektu. Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić redovno se raspituje za poslovne prilike u „Železari Smederevo“. Predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping takođe je dao posebne instrukcije kineskoj kompaniji „Hestil“ za dobro poslovanje i rukovođenje kako bi „Železara“ napredovala, a sve u korist naroda Srbije. „Hestil“ je jaka kineska kompanija koja se bavi čelikom. Nakon preuzimanja „Železare“, smanjivanjem troškova, uvođenjem novih tehnologija i drugih mera, postepeno se smanjuju gubici i u skoroj budućnosti očekuje ostvarivanje profita. Verujem da će pod rukovodstvom „Hestila“ „Železara“ ne samo postati jedno od vodećih preduzeća u Srbiji nego i „primerni projekat“ konkretne saradnje Kine i Srbije i imaće pozitivan efekat na kineska preduzeća koja će u budućnosti investirati u Srbiji.

- Međusobno ukidanje viza između Kine i Srbije ne samo da će privući veliki broj kineskih turista da posete Republiku Srbiju nego će i još više podstaći razvoj saradnje i razmene naše dve zemlje u oblasti politike, ekonomije, turizma, nauke i obrazovanja, kulture, sporta i drugih.- Najviše mi se sviđaju vojnički pasulj i sarma. Kada izlazimo, obično idemo u srpski restoran, na srpsku hranu. Uvek prvo naručujem pasulj, pa onda sarmu. To obožavam.- Znate šta. Kada sam bio student i posle, kada sam počeo da radim u ministarstvu, tada su na kineskom tržištu mogli da se vide „zastava 101“, televizori, frižider, čak i nameštaj. Otkriću vam i jednu tajnu. Kada sam se oženio, kupili smo nameštaj iz Srbije. Tada se zvala Jugoslavija. Taj nameštaj još uvek stoji kod mene. To je jedna ljubav i prema Srbiji i prema Beogradu. Kad budem otišao u penziju, voleo bih da više poljoprivrednih proizvoda bude plasirano na kineskom tržištu, pošto Srbija ima veoma kvalitetnu hranu. Skoro svim delegacijama koje su dolazile u Beograd dopala su se jaja, meso, mlečni proizvodi, pa i hleb. Nedavno, kad smo bili u Smederevu, u „Železari“, ručao sam sa generalnim direktorom „Hestila“ i on skoro ništa nije jeo, osim pet kifli. Rekao mi je da su mnogo ukusne. Hoću da kažem ima mnogo stvari koje Srbija može da ponudi Kini, a to kod nas nedostaje.- Kao prvo ličnu sreću, sreću u porodici, dobro zdravlje. Kao prijateljskom narodu, želim da im se ispunjavaju sve želje koje imaju, a državi Srbiji želim da napravi novi, veći korak ka integraciji u Evropsku uniju. Čitaocima vašeg lista želim da što više saznaju o Kini i da vaš list što više piše o Kini, o prijateljstvu između dva naroda i između dve zemlje.

Avio-linija Beograd-Peking

TO ĆE NAS ZBLIŽITI



Koliko bi uvođenje direktne avio-linije Beograd-Peking značilo građanima obe zemlje?

Svakako će povećati razmenu poseta i putovanja građana naše dve zemlje, zbližiti veze naša dva naroda i dalje unaprediti bilateralnu razmenu i saradnju u oblasti poslovanja, investicija i drugih oblasti. Slobodno vreme

NA BUVLJAKU KUPUJEM STARE SATOVE



Imam toliko obaveza tokom cele nedelje da skoro i nemam slobodnog vremena. Kad sam slobodan, igramo tenis ovde kod nas u ambasadi, idem sa suprugom u prodavnicu da kupimo namirnice i hranu. Idemo i na buvljak, skupljam stare mehaničke satove. To mi je hobi. Kineska banka

MOST ZA INVESTICIJE



Kakve vrste projekata će finansirati Kineska banka kada počne da radi u Srbiji i da li će, osim kredita kompanijama, odobravati i neke povoljne kredite građanima?

- Kineska banka ima za cilj da služi razvoju ekonomsko-trgovinskih odnosa naše dve zemlje, da obezbedi finansiranje za neke velike projekte izgradnje i projekte za poboljšanje životnog standarda. Kineska banka će takođe imati ulogu mosta, da privuče jaka kineska preduzeća da investiraju u Srbiju i da ohrabre srpska preduzeća da pokrenu posao u Kini.



Autor: Foto: Zorana Jevtić