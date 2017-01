BEZDUŠNI MONSTRUM Ispovest majke žrtve nasilja: Mene je ubijao od batina, a detetu branio da jede!

Trpela sam svakodnevno psihičko i fizičko maltretiranje od supruga. Tukao me je i pred detetom, nije mi dozvoljavao ni da jedem.



Radica D. godinama je trpela muževljevo nasilje, ali je uspela da smogne snage i nasilnika konačno ostavi.

- Prvo smo živeli kod njegovih roditelja. Dok je svekar bio živ, sve je bilo u redu, bio je dobar suprug. Međutim, kada smo počeli da živimo sami, on se pretvorio u velikog nasilnika, počeo je pomalo da me maltretira, a onda sam počela da trpim svakodnevne torture - priča kroz suze naša sagovornica.



Prema njenim rečima, suprug ju je tukao i u trudnoći, a nastavio je i kad se dete rodilo.

- Dva puta je bio osuđivan zbog toga što me je tukao, dobijao je i opomenu, ali je nastavio po svom. Najviše me je bolelo što je dete gledalo kako se rođeni otac iživljava nad njegovom majkom. Konstantno me je maltretirao i psihički. Držao me je gladnu, nije mi dao da jedem, branio mi je da idem kod lekara. Nije mi dao da spavam - priseća se jecajući Radica.



Ona navodi da je njen suprug počeo psihički da maltretira i njihovo dete.

- Detetu nije hteo da kupuje hranu, a ni da ga vodim bolesnog kod lekara. Poslednji put kad se dete razbolelo, monstrum mi nije dozvolio da mu dam lek za spuštanje temperature, a nije želeo ni da ga kupi. To sam sve rekla doktorki kada me je pustio da odem jer sam ga molila zbog deteta. Doktorka je na sreću kontaktirala s centrom za socijalni rad i veoma sam joj zahvalna zbog toga - kaže sagovornica Kurira i dodaje:

- Sva sreća pa je ona to prijavila, jer ja ne znam kako bih se sama izborila s tim velikim nasilnikom. Zbog takvog njegovog odnosa i ponašanja prema meni i detetu morala sam da pobegnem i odem na sigurno. Sada smo utočište pronašli u sigurnoj kući - završava svoju ispovest Radica.

Bez podrške

RODITELJI MI OKRENULI LEĐA



Radica, nažalost, nije imala podršku svojih roditelja kad je odlučila da ode od muža nasilnika:

- Pored svih muka kroz koje sam prolazila, moji roditelji, umesto da mi budu podrška, okrenuli su mi leđa. Njima nije bilo normalno da ostavim nasilnika i spasem sebe. Mnogo sam razočarana zbog toga.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

