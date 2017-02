BOGOLJUB KARIĆ: Neću tužiti državu, ja se zalažem za ljubav!

- Duša i srce su mi na mestu što sam posle 11 godina došao u svoju zemlju. Ono što sam sanjao i očekivao to se na kraju i ostvarilo. Više puta sam sanjao susret sa mojim ljudima. Moram da kažem da ko to nije prošao on to i ne zna - rekao je Karić o povratku u Srbiju.

Nenad Čanak je na početku obraćanja istakao da ne bi menjao ništa u svojoj politici.

- Ja sam 27 godina u politici. Ne vidim ništa što bih menjao u politici. Možda mi je rečnik malo blaži i moda sam se malo primirio u tom smislu - rekao je Čanak.

Lidera Lige Socijal-demokrata Vojvodine i njegovu stranku komentarisao je Dejan Vuk Stanković.

- On nikada nije odstupao od svojih stavova. Treba mu odati priznanje na jednoj vrsti doslednosti. Bio je bolji kao kritičar nego što je ostvario onu vrstu učinka koja se očekivala dok je bio na vlasti - objasnio je Stanković.

Foto: Pink printscreen

Karić: Ja sam kao zvezda

Odmah nakon povratka u Srbiju Bogoljub Karić krenuo je da obilazi gradove.

- Ja kao da sam zvezda iz oblasti umetnosti. Obišao sam Leskovac, Vranje, Niš i ne mogu da prođem od ljudi. Želeo sam da obiđem ljude, da vidim pijace. Nisam angažovao svoju partiju. Nisam čak obišao ni naše opštinske odbore. Sjajno je kako ljudi reaguju na mene - istakao je on.

Nenad Čanak se dotakao Karićevog povratka u Srbiju, ali i o priči o svojoj kandidaturi.

Bogoljub je čovek koji je uvek u kampanji. Estradni delovi iz njega nikada nisu izašli. Potreba da bude na sceni je kod njega jaka. O tome da li ću se kandidovati odlučiće stranka čiji sam ja član. Mora se razgovarati sa ljudima i videti da li neko ima snage i razumevanja za kandidaturu. Ja nikada u životu nisam bio izvršna vlast. Jednostavno, gledao sam da se držim izvan koliko god mogu pošto je to strašno koruptivno. Istina u ovoj zemlji je jako bolna po sve. Glavni problem je što ljudi neće da slušaju - istakao je lider Lige Socijal-demokrata Vojvodine.

Foto: Pink printscreen

Politika se vodila u dva stana i tri kafane

On je dodao da je Bogoljub Karić jedini platio porez od ekstra profita i to u iznosu od 92 miliona dinara, od kojih mu je sudskom odlukom vraćeno 49 miliona.

- Politika se vodila u dve kafane i tri stana. To vreme je za nama. Moramo da gledamo u budućnost. Nije to vipše ista Srbija. Od 2012. godine imamo novu Srbiju. Poslednjih pet godina mi imamo pomak. Počinjemo da pravimo državu. vraćamo se temeljima i vrednostima. Danas Srbijom upravlja srpska vlast - istakao je Karić.

Povodom događaja u kompaniji nakon izbora 2004. godine, Karić je objasnio zašto je napustio Srbiju.

- Posle izbora 2004. godine imao sam 19,7 odsto glasova. Ja sam nakon toga ucenjen - ili ovo uradi ili mi upadamo sa policijom. Nažalost za dve noći video sam kordon policije. Napali su sve kompanije i oduzeli sve. Ljudi sa tim fantomkama su samo upali. Ja sam se junački povukao u London. Pa nisam lud i glup da ostanem tu da me ubiju. Ja ne prihvatam ucene i reket, ko tako krene na mene udara u kineski zid. Ja se ne plašim nikoga - otkrio je biznismen i dodao da neće tužiti državu za slučaj "Mobtel", a otkrio je i zbog čega.

- Na sudu u Strazburu sam jedino želeo da dokažem kako je deo tadašnje vlasti reketirao poslovne ljude u Srbiji. Ja imam jedan život. Planirao sam da živim 120 godina, sada imam 63, znači još 57 godina. Moramo da širimo ljubav, Srbiji treba ljubav, a ne tužba - nasmejao se Karić.

Od povratka u Srbiju, partija Bogoljuba Karića je dobila novih 60.000 članova, a on veruje da će ih do kraja godine biti oko 200.000.

- Pokret snaga Srbije postoji i nadam se da će postojati večno. Ja se bavim politikom, ali se neću kandidovati za predsednika - otkrio je biznismen.

(Pink) (Foto: Pink printscreen)

http://chats.viber.com/kurir