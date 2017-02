BOŽOVIĆ U TREBINJU: Srbi da deluju saborno

Božović je u četvrtak veče u Muzeju Hercegovine otvorio dve izložbe: slika Branka Radulovića i fotografija o ruskoj carskoj dinastiji Romanovi koje su organizovane u okviru 4. simposiona „Teologija u javnoj sferi“ koji se održava u Trebinju.

Osvrćući se na teme simposiona, koji organizuje Centar za filosofiju i teologiju koji deluje pri Eparhiji zahumsko-hercegovačkoj i primorskoj, među kojima su i one o regionu i Evropi na raskršću, Božović je kazao da je naš region i cela Evropa u krizi duha, kao uostalom i celi svet.

“Tok istorije je doveo do trenutka kada imamo mnogo prava, a malo slobode. Nikada više ljudskih prava, a nikada manje slobodnih ljudi. Savremena sekularizacija teži autonomizaciji čoveka od Boga, od duhovnosti, ocenjujući je i poistovećujući je sa konzervativizmom, previđajući da zapadna civilizacija nosi neizbrisiv doprinos hrišćanstva u velikom vremenskom trajanju“, reko je Božović.

On dodaje da su potrošačko društvo, masovna kultura, nihilistički aspekti savremenog čoveka i života, obesmislili čovjekovu ličnost, sveli su je na statistiku.

“Nauka je potisnula teologiju, da bi na kraju sama postala religija. Kako reče Hajzenberg čuveni fizičar, na dnu čaše ateizma, u posljednjoj kapi čeka me Bog. Zato je važno što smo danas ovde zajedno sa raznih strana. Naša Crkva treba da otvara nova i učestvuje u postojećim pitanjima i raspravama, dijalozima, diskusijama javne sfere i da traži i daje odgovore na suštinska pitanja, kako prvenstveno teološka, ali isto tako i praktična životna, i to naročito u svetlu onog što je najvažnije, za narod čije ime i nosi. Jer šta je sva teologija bez liturgije tako i vera bez istinske žrtve i borbe za narod Božiji“, upitao je Božović.

Naglasio je da je to srpski nacionalni i državni interes, kao njegov suštinski zadatak.

“Zadatak nove generacije je da ga definiše, da znamo šta nam je činiti i kuda nam je hoditi, a naravno dajući odgovore na ontološka i fundamentalna pitanja smisla. Punoća naše Crkve jeste svakako u Svetosavlju koje je sinergetski vezuje i za našu državu i naš današnji polis i da njegovim čuvanjem i poštovanjem, čuvamo i oplemenjujemo svoj identitet, izgrađujemo sebe. Srbi moraju delovati saborno, zajedno se okupiti oko minimuma nacionalnog i državnog interesa, ali dovoljnog i jasnog, oko kojeg nema daljeg spora. To nam je kao amanet ostavio Sveti Sava, i nije to slučajno rečeno, to je dubinski prožeto iskustvom generacija neprekinutog trajanja i napretka“, istako je Božović.

On je naglasio da Srpska crkva postoji i tamo gde srpske države nema i ona je garant da tako čuvamo srpski identitet, jezik i kulturu koja će postojati na tim prostorima.

“Sabornost i jedinstvo Crkve je nešto što je suštinske prirode kada govorimo o životu Crkve. Crkva je po suštini saborna. Upravo je to i bila okosnica Velikog Svetog Sabora na Kritu, gde se jasno definisalo mesto Crkve i teologije u savremenom svetu i društvu, kao i odgovori na izazove savremenog sveta i društva. Velika je potreba doprinosa pravoslavne crkve u preovladavanju mira, pravde, slobode, bratstva i ljubavi među narodima i ukidanje rasnih i drugih diskriminacija, kao i poštovanje prava žena i podsticanje njihove potpune afirmacije u društvu. I zato je više nego ispravna, duboko promišljena i sa aspekta države Srbije veoma nacionalno svesna i korisna odluka naše Crkve da u njemu aktivno učestvuje“, poručio je Božović.

(Topportal.info)

http://chats.viber.com/kurir