CIKLON SA JADRANA DONOSI NAGLO ZAHLAĐENJE! Evo kada TAČNO danas u Srbiju stižu OLUJA I SNEG!

Nad Apeninskim poluostrvom i Jadranom očekuje se formiranje ciklona, a nad Srbijom nakon vedrog jutra i sunčanog prepodneva, sledi povećanje oblačnosti. Kako će se Srbija tokom većeg dela dana nalaziti u prednjem delu ciklona, očekuje se južno i jugozapadno strujanje, pa će biti i dalje veoma toplo, a maksimalna temperaratura biće od 12°C na severozapadu do 20°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 18°C.

Foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće umeren do jak južni i jugozapadni vetar. Sredinom dana u severozapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima usled prodora hladnog fronta sledi jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i osetnijim padom temperature. Vetar u skretanju na umeren do jak severozapadni vetar, pri prodoru hladnog fronta na udare i olujni. Temperatura će biti u padu i za više od 10 stepeni.

OPREZ: Ponovo sledi temperaturni šok!

SLEDI VELIKA PROMENA, U PETAK UVEČE SASTAVIĆE SE NEBO I ZEMLJA: Stižu obilne padavine i 20 cm snega

Tokom večeri i noći i u subotu ujutro očekuju se veće količine padavina. U većini predela palo bi od 10 do 20 mm kiše po m2, dok bi u brdsko-planisnkim predelima kiša prešla u susnežicu i sneg. Na zapadu i jugozapadu Srbije očekuju se obilnije padavine, od 20 do 30 mm kiše po m2, a na planinama i do 20 cm snega.

Foto: Beta

U subotu oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok se susnežica i sneg očekuju i u nižim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Maksimalna temperatura biće od 4°C na zapadu do 10°C na jugoistoku Srbije, tokom dana u padu. Sredinom dana u severnim, posele podne i uveče i u ostalim predelima prestanak padavina i razvedravanje. Severozapadni vetar u slabljenju.

SVA GODIŠNJA DOBA U JEDNOM DANU: Sunčano i toplo nakon prohladnog jutra, po podne naoblačenje i kiša

U nedelju potpuna stabilizacija, samo još tokom jutra na jugu i istoku ponegde slabe padavine. U ponedeljak sunčani intervali i toplije. U utorak i sredu sunčano i osetno toplije. U sredu krajem dana sa severozapada novo pogoršanje.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK,Foto: Kurir