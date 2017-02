ČLAN SANU: Emir Kusturica postaje akademik!

Reditelj Emir Kusturica uskoro bi mogao da postane član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU)!



Izbori za nove članove Akademije održaće se sledeće godine, a ime slavnog umetnika je, kako saznaje Kurir, jedno od najozbiljnijih koje će se naći na listi potencijalnih akademika.

- SANU planira da ozbiljno pojača svoje redove i, uprkos tome što su izbori za nove akademike sledeće godine, već ozbiljno razmišlja o tome. Za razliku od dosadašnje prakse, odsad će konačno i filmski reditelji moći da budu članovi ove institucije. Tako se očekuje da će Kusturica među prvima biti predložen, a zatim i izabran za dopisnog člana Akademije. To bi bilo veoma značajno i za samu Akademiju, jer je reč o čoveku koji je priznati umetnik kako na Balkanu tako i širom sveta, te svakako može doprineti afirmaciji i podizanju ugleda ove značajne srpske institucije - kaže izvor Kurira iz akademskih krugova.



Upitan o navodima da bi mogao da postane član SANU, Kusturica nam je samo kratko odgovorio:

- Pretpostavljam da vaše saznanje dolazi iz Akademije, inače informacija ne bi imala značaj. Zato je bolje da pitate one koji odlučuju o tome. Oni su pametniji.



Međutim, u SANU nije bilo moguće zvanično dobiti komentar ovim povodom. S druge strane, akademik Matija Bećković blagonaklono gleda na mogućnost da Kusturica pojača redove Akademije.

- Kusturici je mesto u SANU po više osnova. Da zanemarimo i njegove filmove, knjige i njegovu ličnost, pa da, recimo, pomenemo samo da je on autor dva grada, i to jednog od kamena i jednog od drveta, te dve crkve u tim gradovima, jedne drvene i druge kamene, koje nije samo podigao nego izmislio i projektovao i u njima odredio mesto svakoj čiviji... Koji drugi arhitekta je ostvario takvo delo? - navodi Bećković za Kurir.



Značajna pojačanja

STIŽU I MAKAVEJEV, MIHIĆ I ŽILNIK



Osim Emira Kusturice, na narednim izborima za članove Srpske akademije nauka i umetnosti predloženi će biti, kako saznajemo, i drugi umetnici, poput Dušana Makavejeva, Gordana Mihića i Želimira Žilnika.

- Glavni zagovornik da se ovi velikani umetnosti ponesu i titulu akademika je Petar Volk - tvrdi naš izvor.

O Kusturici

PUTIN GA ODLIKOVAO



- rođen je 1954. godine

- za kratke filmove nagrađivan još u srednjoj školi

- dvostruki dobitnik Zlatne palme Filmskog festivala u Kanu

- nosilac Ordena viteza reda umetnosti i književnosti

- nedavno je od ruskog predsednika Vladimira Putina dobio Orden prijateljstva

- osnivač filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, koji se godišnje organizuje na Mećavniku

- objavio autobiografiju „Smrt je neprovjerena glasina“ i knjigu „Sto jada“

http://chats.viber.com/kurir

Autor: B. Karović,Ljubomir Radanov,Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: AP