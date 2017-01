ČOVEK KOME SU SUDILE TRI DRŽAVE: Ko je general Vlado Trifunović

Priča o generalu Trifunoviću od početka raspada SFRJ bila je puna kontroverzi od sukoba u Sloveniji, preko blokade i predaje kasarne Kalnički partizani u Varaždinu gde je predata ogromna količina borbene tehnike, a za uzvrat spasen život 220 vojnika, podoficira i 60 oficira, zatim suđenje, ražalovanje, zatvor, pomilovanje do životarenja u u sobi od 14 kvadrata Hotela Bristol u Beogradu.



General-major Vladimir Trifunović je rođen u selu Rakljevići, opština Prijedor. Trifunović često je u svojim intervjuima i ispovestima isticao da se on kao oficir pripremao da ratuje protiv spoljnjeg neprijatelja, a desila se svađa između naroda zbog čega je optuživao politiku. Trifunović je često isticao da zavet koji je svojoj majci dao na početku karijere: "Ovo odelo ovde što visi na čiviluku govori da ćeš ti nekad odlučivati o sudbini ljudi, vodi računa, nijedna majka ne sme suzu pustiti zato što si ti nešto pogrešio pa nema njenog sina.“

Trifunović je naglasio da je njegova majka dala zavet jer je su njegova dva najstarija brata poginula u partizanima i nikada im se grob nije znao.



Nesporedno pred početak rata u Sloveniji komandovanje nad 32. Varaždinskim korpusom preuzeo je general Trifunović koji je došao da preuzme dužnost od generala Jevrema Cokića. Kada je JNA krenula u zauzimanje graničnih prelaza Trifunović je bio zajedno sa pukovnikom Berislavom Popovom na čelu 32. motorizovane brigade koja je u periodu između 27. juna i 3. jula 1991 krenula prema Ormožu i Gornjoj Radgoni gde su se sukobili sa slovenačkim teritorijalcima. Tada je u borbama poginuo 17 vojnika, a zarobljeno bilo 30. Takođe uništeno je bilo 12 borbenih vozila.

Slovenci su ga tereti da su upravo on i pukovnik Popov odgovorni da su delovali protiv civlnog stanvništva, prouzrokujući smrt dve osobe, kao i ogromna razaranja, delujući protivno međunarodnom pravu.

Trifunović je na zahtev tužilaštva u Murskoj Soboti saslušan, kada je rekao da je izvršavao odkuke SIV-a i vrhovne komande JNA i da je to bila tad jedinstvena država i da je na vatru odgovarao vatrom, jer se branio i da je to bila oružana pobuna protiv legalne vojske.

Trifunović je krajem avgusta 2013. oslobođen, dok je Popov osuđen na 6 godina robije.

Dešavanja za koja se Trifunović tereti vezuju se za septembar 1991, kada se kao komandant varaždinskog korpusa našao u blokadi u kasarni Kalnički partizani. Posle nekoliko uzastopnih napada i njihovog odbijanja. Dešavanja oko i u kasarni počinje tokom pregovora kada su ražoružana dva pripadnika kriznog štaba . Kada Trifunović donosi odluku da izvuče vojnike i starešine iz opkoljene kasarne.. Sporni momenat za šta optužuju Trifunovića jeste predaja 74 tenka T 55, 71 OT i BVP M 80, 2 izviđačka tenka PT-76, 2 Tenka nosača mosta TNM i 5 tenkova za izvlačenje TZI, koji će posle opravke nišanskih sprava postati sastavni deo formirane 7. Gardijske brigade koji su upućeni u brobena dejstva u Zapadnoj Slavoniji.

Trifunović je sa vojnicima stigao u Srbiju, gde je optužen za izdaju i protiv njega pokrenut sudski postupak. Trifunović je bio u pritvoru od 8. novembra 1991. do 15. aprila 1992, kao i na izdržavanju zatvorske kazne od 26. decembra 1994. do 18. januara 1996. Trifunoviću su u periodu od 1991-1995 tri puta sudili, a tokom postupka saslušan je veliki broj svedoka. Na trećem suđenju osuđen je za izdaju na 11 godina zatvora. Sredinom 1996 ukazom predsednika SRJ Zorana Lilića Trifunović je aboliran. Vrhovni sud Srbije je kasnije doneo konačnu presudu od sedam godina zatvora i to zbog „predaje naoružanja i vojne opreme“, da bi se tek 2010. odustalo od optužnice. U Hrvatskoj je, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Trifunović je tačku na slučaj Slovenija stavio 2014, kada ga je oslobodio Viši sudu u Mariboru. Zbog toga se podigla velika bura u Sloveniji, a posebno na dva sudska veštaka inače aktivna pripadnika slovenačke armije čije svedočenje je oslobodilo Trifunovića krivice.

Trifunović će biti sahranjen u Bosni i Hercegovini. Uzrok smrti, kao i datum i vreme sahrane biće naknadno saopšteni.

