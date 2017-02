CUCIĆ: Za incident u Obrenovcu neko mora da odgovara

BEOGRAD - Za incident u Obrenovcu neko mora da odgovara, a u ovom trenutku to je posao za policiju i tužilaštvo, rekao je komesar za izbeglice Vladimir Cucić i podsetio da je na ulicama još 1.060 migranata.

"Organima koji rade na ovom incidentu daju svoj konačni sud. Šta god da je uzrok, bilo da je nesporazum, neko za ovo mora da odgavara ili oni koji su probali delo da učine ili neko ko uznemirava javnost ili neko ko nije razumeo namere", rekao je Cucić.

Govoreći o izdavanju psebnih legitimacija sa kojima migranti mogu da ulaze i izlaze iz centra on je rekao da Komesarijat to već radi zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

On kaže da je kontrola migranata u Srbiji dobra i podsetio da su svi momci koji su smešteni u Obrenovac prethodno najmanje šest meseci proveli na ulicama u Beogradu i da nije bilo incidenata.

"No svakako će se na pitanju bezbednosti raditi, kao što se i sada radi. Bezbednost će biti jedan od prioriteta, bezbednost njih, ali bezbednost naših građana", rekao je Cucić. On je podsetio da je na ulici oko železničke stanice do 4. januara bilo 2.400 ljudi, a da je sada 1.060 migranata i da su svi ostali smešteni u centre.

"Radimo na tome da i tih 1.060 migranata smestimo u neke od 20 centara gde ima mesta", rekao je Cucić i podsetio da će kapaciteti u centrima za migrante ostati nepromenjeni, 6.000 kreveta.

