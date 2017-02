TEKST KANADSKOG NOVINARA POSLE OBILASKA BEOGRADA: Ljudi u kafićima šapuću BIĆE RATA!

Kanadski novinar Mark Makinon, koji za svetske medije izveštava s ovih prostora, u najnovijem tekstu za portal The Globe and Mail pisao je je o rastu tenzija na području jugoistočne Europe, s posebnom pažnjom na Balkan.

Između ostalog, kako prenosi hrvatski sajt Indeks, ovaj novinar u tekstu navodi da gosti kafića u Beogradu navodno već šapuću da će ponovo biti rata!Evo delova teksta u kojima Makinon spominje Srbiju, pa sami prosudite koliko je njegova ocena realna.

"Nigde na svetu tenzije nisu porasle kao na području jugoistočne Europe, gde je mir proteklih decenija uglavnom bio održavan zahvaljujući političkoj volji SAD. Mogućnost američke vojne intervencije služila je kao garancija.

Nakon pobede Donalda Trampa na predsedničkim izborima u SAD, širom svetaširi se nejasan osećaj – geopolitičke tektonske ploče se pomiču, brzo i nepredvidivo.

Najnapetije je na području Balkana. Na tom području mir vlada već 18 godina, od kraja rata na Kosovu. No, ono što bismo mogli nazvati "srpskim pitanjem" i dalje nije rešeno. Iako su Hrvati, Bošnjaci i kosovski Albanci izborili svoju nezavisnost od Beograda u devedesetim, u njihovim novim državama ostale su brojne srpske manjine.

Tenzije između Kosova i Srbije su na vrhuncu – nakon niza visokoprofilnih prijetnji proteklih nedelje tjedana, koje su završile porukom srpskog predsjednika Tomislava Nikolića, a koji je poručio kako su Srbi spremni na rat.

No, Tramp je dosad bio zauzet pitanjima na domaćem terenu. Trenutno se bori s američkim sudovima oko implementacije svoje zabrane ulaska migrantima iz sedam muslimanskih zemalja u SAD. Tramp praktički nije spomenuo Balkan za vreme svoje izborne kampanje.

Zapadni državni funkcioneri govore o opasnom vakuumu moći koji se stvara u ovom regionu . Diplomate ne žele službeno govoriti o tome, no smatraju kako Rusija i njezini saveznici u Srbiji žele iskoristiti ovaj trenutak nesigurnosti kako bi se nametnuli na terenu.



Rat dolazi, šapće se u beogradskim kafićima. A situacija nije ništa bolja ni u Bosni i Hercegovini. Najizgledniji katalizator nevolje biće će Republika Srpska, koja ide prema tome da proglasi nezavisnost. Nacionalista Milorad Dodik zakleo se kako će održati referendum o otcepljenju od Bosne do kraja 2018. godine."

