DEVOJKA PRETUČENA ZBOG PSA: Komšija me krvnički udarao, a ljudi ga podržavaju!

Napao me je s leđa ispred lifta u mrklom mraku i počeo krvnički da me udara, a kad sam se okrenula, udario me je pesnicom u lice. Strašno sam se uplašila! Sada čitam po društvenim mrežama da ljudi opravdavaju i podržavaju nasilnika, kao, sigurno je imao razlog da me tuče, tvrdi za Kurir Ana Kojić iz beogradskog naselja Mirijevo, čije je krvavo, pretučeno lice prethodnih dana uznemirilo Srbiju.



Naime, prema rečima Kojićeve, nju je na Badnji dan u zgradi u kojoj stanuje napao komšija B. I., koji živi u stanu preko puta njenog. Pretpostavlja se da je razlog napada - lajanje psa u Aninom stanu.

- Izašla sam da prošetam dva psa bukvalno na pet minuta, a trećeg ostavila u stanu. Pretpostavljam da je taj treći, koji je inače jazavičar i ima pet kilograma, zalajao, što je iziritiralo komšiju, pa je hteo da me kazni.

Dok me je udarao pesnicom u lice, uzviknuo je: „Je l‘ ovo ovde kafilerija?!“ Počela sam da vičem kako bih dozvala nekoga, ali, nažalost, niko se nije odazvao. Komšijina žena je pokušavala da ga odvuče u stan, ali se on još nekoliko puta vratio da me udari - kaže Kojićeva, koja je aktivistkinja za zaštitu životinja. Ana je slučaj odmah prijavila policiji, a potom otišla u Urgentni centar, gde joj je zaustavljena krv i sanirane povrede.



Iako je dobila mnogo poruka podrške i ohrabrenja, priznaje da joj je teško palo kad je videla da veliki broj ljudi u Srbiji pokušava da nađe opravdanje za nasilje.

- Komentari počinju sa „ne opravdavam nasilje, ali možda je pas glasno lajao, možda ga je iziritirala nečim“. Pa nema tu „ali“! Nasilnik treba da odgovara uvek za svoja dela i ja ću istrajati u ovoj borbi da sutra ne bi napao nekog drugog. Već dve noći ne spavam, u strahu sam jer nasilni komšija, koji je inače penzioner, živi preko puta mene i plašim se da izađem iz stana. Javilo mi se mnogo žena da kažu da su doživele sličnu situaciju. Iako nemam novca, zahvaljujući prijateljima podneću i privatnu tužbu protiv B. I. Želim da poručim svima ljudima da budu humani i ne posustaju u svojoj borbi za pravdu, ovakve stvari moramo sprečiti - kaže Kojićeva za Kurir.



Vesna Stanojević

PODRŠKA ZA ŽRTVU, NE ZA NASILNIKA



- Za to što se dogodilo ovoj nesrećnoj ženi nema opravdanja. Očigledno je to uradio jedan netolerantan i agresivan čovek, a okolina treba da ima razumevanja za žrtvu, a ne za nasilnika. Toj humanoj devojci treba da se pruži podrška i pomoć. Nadležne institucije treba da reaguju kako nasilnik ubuduće ne bi radio takve stvari - kaže za Kurir koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević.

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

