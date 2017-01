DROBNJAK PUTEVI SRBIJE: Normalizovan saobraćaj kod Trupalskih šuma

Drobnjak je rekao da su sve putarske ekipe maksimalno angažovane i u pripravnosti. On je rekao da je tu bio automobil sa bebom koju je spasila Hitna pomoć.

Drobnjak kaže da je bio zastoj saobraćaja i od Leskovca ka Nišu zbog sudara tri automobila jutros oko pola devet i tu je sada krenuo saobraćaj.“

Kada je tu krenuo saobraćaj desio se zastoj od Niša do naplatne staince Nais. Tu su tri šlepera pretekla kamione koji posipaju so i došlo je do zastoja. Očekujem da i to bude otklonjeno za dvadesetak minuta”, rekao je Dbornjak.

On je istakao da su sve službe putarske u pripravnosti - kamioni i druge mašine, a angažovanje je po trećem stepenu.“Imamo odličnu saradnju i sa policijom i vojskom, Sektorom za vanredne situacije, koji nam dosta pomažu”, dodao je Drobnjak.

Autor: Agencija TANJUG,Foto: Marina Lopičić