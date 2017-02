DVE GODINE OD SMENE VLADIKE: Filaret se nada da će biti vraćen

Filaret Mićević smenjen je pre dve godine s mesta episkopa Mileševske eparhije zbog mnogobrojnih optužbi, ali do danas nijedna od tih tvrdnji nije dokazana!



Upravo zbog toga pojedini crkveni velikodostojnici bili su za to da se umirovljeni vladika ponovo vrati na tron Eparhije mileševske, ali Sinod SPC takvu odluku još uvek nije doneo.



SPC bez odgovora



- Filareta su optuživali za sve i svašta. Optuživan je za finansijske malverzacije, strahovladu, zatim da vernike deli po partijskoj osnovi, da je uzimao velike namete od manastira i crkava, te da u eparhiji okuplja pedofile i alkoholičare... Međutim, sve ovo nikad nije dokazano, što samo govori da je Filaret nepravedno smenjen i da mu je učinjena velika nepravda. On već dve godine tihuje, živi povučeno i vreme provodi u molitvama. Nada se da će SPC promeniti svoju odluku i vratiti ga na tron Mileševske eparhije - priča izvor Kurira upućen u Filaretov slučaj.



SPC nije odgovarala na naša pitanja ovim povodom, a za komentar je nedostupan ostao i Filaret.



Verski analitičar Draško Đenović ocenjuje da je bivšem episkopu mileševskom učinjena nepravda, te da je SPC u celom slučaju pokazala da ima dvostruke aršine. On posebno navodi da je nedopustivo i to kako se SPC ponela prema njemu nakon što ga je smenila.



Popularan širom Srbije



- Filaret je sklonjen u mali, neuslovan manastir, gde nema uslova za čoveka koji ima određene zdravstvene probleme. Treba mu dodeliti smeštaj u manastiru koji ima uslove za normalan život. Vidite, mi danas imamo Filareta, kome nijedna optužba na njegov račun nije dokazana, a dobio je katastrofalne uslove za život nakon smene, dok sa druge strane imamo i Kačavendu, kome je svašta dokazano i koji danas živi kao car - navodi Đenović.



On dodaje da je Filaret oduvek bio izuzetno popularan među vernicima u svojoj eparhiji, te da ga ljudi širom Srbije i danas poštuju.



Podsetimo, Filaret je na Saboru SPC u maju 1999. godine izabran za episkopa Eparhije mileševske i na tom mestu je bio do 2015.

Pisao Saboru SPC

MOLBA I POKAJANJE



Filaret je prošle godine, u vreme održavanja Sabora SPC, pisao crkvenom vrhu, pokajao se zbog eventualnih „propusta u radu“ i zamolio za povratak na čelo Eparhije mileševske. On je zamolio Sabor da „razrešenje mene kao episkopa sa Eparhije mileševske stavi van snage i moju malenkost vrati na tron eparhijskog arhijereja Eparhije mileševske“. Međutim, iako je jedan broj vladika bio za njegov povratak, to se ipak nije dogodilo.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Nemanja Pančić