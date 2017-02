EKSKLUZIVNO! KURIR U ALBANIJI Albanci: Ma kakvo Kosovo, hoćemo provod u Beogradu!

TIRANA - „Za nas Albance Srbija je prozor u svet... Gledali smo vaše filmove, slušali Olivera Dragojevića, u onoj bedi sanjali smo da živimo kao normalan svet! Sanjali smo da živimo kao vi!“



Na prilično dobrom, ali pomalo zaboravljenom srpskom ljubazni prodavac suvenira u Draču objašnjava kako i zašto mnogi stariji Albanci znaju naš jezik.

Ispred kuće Envera Hodže... Reporter Kurira u Tirani Bez ikakve drame



Dok su se političari utrkivali ko će dramatičnije predstaviti situaciju na Kosovu pošto je poslednji krug pregovora Beograda i Prištine neslavno okončan, Albanija je dočekala reportere Kurira raširenih ruku.



Svuda se vijore zastave... Centar Tirane

Periferija grada... Ruinirane zgrade

Priznajem, namerno i radoznalo saopštavala sam svakom ko me jeste i nije pitao odakle sam. Pod crvenom zastavom sa crnim orlom, koja se u Albaniji vijori bukvalno na svakoj kući, lokalu ili banderi, iščekivala sam negativnu reakciju. Decenijska politička trvenja, ali i komentari bližnjih kada su čuli gde idem govorili su mi da reakcija ne može da izostane. I nije, ali ne ona koju sam očekivala. Gostoljubivi i Albanci prisećali su vremena kada im je za vreme Envera Hodže, Srbija bila prozor u svet. I kao da se ništa nije promenilo.- Jao, odakle si? Beograd! Pa to je fantastičan grad, klubovi su vam vrh! Jedan naš kolega je studirao u Beogradu i to je pravo mesto za provod. Jedva čekam ponovo da odem - oduševljavao se konobar u Draču.

Savremen grad... Drač

Centar Tirane, nekadašnji zabranjeni grad u kom je živela komunistička elita, izgleda kao bilo koja evropska prestonica. Devojke i mladići obučeni su moderno, a ulicu ne možete da pređete od starijih modela „mercedesa“, koji čine 70 odsto svih automobila.

Moderan život... Kafići u albanskoj prestonici

Pogled na Krf... Obala Jonskog mora

Borba za terminologiju

NISMO ALBANCI, MI SMO ŠIPTARI



Iako se reč Šiptar u Srbiji najčešće smatra pogrdnom za kosovske albance, stanovnici Albanije vole da sami sebe tako nazivaju.

- Vi nas zovete Albancima, ali mi to nismo. Ovo je Šiptarija, mi smo Šiptari, a jezik koji ja pričam je šćip. U prevodu ta reč označava „zemlju orlova“ - objasnio nam je vodič.

Počast separatisti

ULICA IBRAHIMA RUGOVE U TIRANI



Jedna od centralnih ulica u Tirani nosi ime separatiste i prvog predsednika samoproglašene republike Kosovo Ibrahima Rugove. Ako se pomerite samo malo od centralnih ulica, čak i u velikim albanskim gradovima, zateći ćete nemio prizor: neasfaltirane ulice, trošne, napuštene kuće i domaće životinje, karakteristične za seoske predele.

Noću, Tirana sija, gori, mami uzdahe i ne obraća pažnju na naše srpske tablice i još srpskije narodnjake. „Voliš li me kad sam mrtav pijan?“, pitao se pevač sa zvučnika. Tirana je pokazivala da voli. Tirana voli svakog ko ima novac. Decenije komunizma ubile su religiju u Albaniji, džamija sam videla isto koliko i crkava. Jedina religija i politika u „zemlji orlova“ je - lova.- Ma kakav fundametalizam, mi bolujemo od modernizma! Ko priča ovde o Kosovu, narod to ne zanima. Edi Rama je bio odličan kao gradonačelnik Tirane, ali kao premijer mi se ne sviđa. Vlast je korumpirana na Balkanu, ona i pravi sukobe među narodima. Želimo dobro da živimo, ne zanima nas nacionalnost, Srbi su naši dragi gosti - objašnjava nam jedan Albanac dok gleda prenos albanske skupštine i dodaje:- Opet su namestili tender!

Autor: Jelena Pronić