EMIR KUSTURICA: Ludaci napadaju Andrića

Bošnjački „intelektualci“ koji su Ivu Andrića uporedili s monstruoznim nacističkim vođom Adolfom Hitlerom, a njegovo delo proglasili genocidnim, puni su mržnje, a njihov „diskurs može se samo podvesti pod dijagnozu“, oštro je poručio proslavljeni reditelj Emir Kusturica!



Skandalozne izjave grupe Bošnjaka koji su na promociji knjige Rusmira Mahmutćehajića naveli da je Andrić „fantomski monstrum“ šokirale su javnost.

- To je obdanište neke ludnice, u kojoj se ludilo širi zajedno sa endemskom mržnjom kojom su nabijeni bošnjački intelektualci. Ovako, sve što kažemo za ljude koji Andrića nazivaju Hitlerom nedovoljno je i malo za tu mržnju koju nam oni šalju u svojim porukama! - ističe Kusturica.



Nikog nije milovao



On dodaje da je Andrić bio „čovek koji je s ljubavlju govorio o Avdaginoj Fati, koji je pronicao u dubinu misli katoličkih fratara“.

- Andrić je pisac koji nam je darovao mapu bosanskih karaktera. On nikoga nije milovao. Pisao je i o Radisavu, koji je rušio most, pa prema tome i srpski intelektualci mogli bi da izgovaraju optužbe - kaže reditelj:



Oni nisu Evropljani



- Problem je u tome što se pogrešno koristi energija za učvršćenje ili razvoj bošnjačke nacije. Oni bi da pljujući njega da naprave svog Andrića, a to je nemoguće! Rigaju oganj na dragulj evropske umetnosti. Oni nisu Evropljani, možda je tako moguće dešifrovati njihovu mržnju.

ODVRATNE BLJUVOTINE



Andrić je fantomski monstrum koji je falsifikovao istoriju



Andrićeva dela korišćena su u propagandne svrhe tokom rata u BiH



Vahidan Preljević, univerzitetski profesor



Ivo Andrić je rasista, a za njega su dekadentni samo Turci, muslimani i islam



Ne stoje argumenti da je bio pametan, pa nije mogao biti nacionalista



Nerin Dizdar, poslanik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona

REAGOVANJA



Branislav Lečić Đavo se sam otkriva



Ljudi koji su izjavili ovakve stvari o Andriću sebe su legitimisali ko su i šta su. Svaki đavo progovori i na kraju otkrije najviše o sebi.



Slavica Đukić Dejanović Koliko su intelektualci



Od intelektualaca se očekuje da rade na uspostavljanju mira. Kada neko raspiruje mržnju, pitam se da li se mogu nazvati intelektualcima.



Kosta Nikolić, istoričar Čista budalaština



Budalaština! Bošnjaci stalno pokušavaju da stave do znanja da je sve bošnjačko i da ne priznaju nacionalni identitet ni Srba ni Hrvata.



Milomir Marić, novinar Isto mislio i Izetbegović



I Alija Izetbegović je govorio da su Andrićeva dela nanela više štete Bošnjacima nego vojska. Da nije njega, već bi dokazali da nisu Srbi.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Profimedia