FIZIČKO POSTAJE OBAVEZNO Šarčević: Prvo vežbaju deca, a onda i roditelji

Ministarstvo prosvete započelo je akciju uvođenja svakodnevnog petnaestominutnog obaveznog časa fizičkog vaspitanja u nižim razredima svih 1.206 osnovnih škola u Srbiji.



Cilj je prevencija lošeg fizičkog stanja, deformacija kičme, gojaznosti i neaktivnosti najmlađih učenika. Početak akcije „Pokrenimo našu decu“ ozvaničen je juče potpisivanjem protokola o saradnji između Ministarstva prosvete, Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i kompanije „Knjaz Miloš“ u OŠ „Mladost“ na Novom Beogradu.

Program motivacije



- U pitanju je program motivacije dece da se tokom dana što više izlažu fizičkim vežbama. To ne mora biti u sali za fizičko, već se te vežbe mogu raditi i na stolici, pored klupe, napolju... Nekoliko meseci smo pripremali te aktivnosti kako bi se smanjila učmalost dece, jer i najmlađi danas pate od gojaznosti, imaju krivu kičmu, ravne tabane... - izjavio je za Kurir ministar prosvete Mladen Šarčević. Dodaje da deca moraju biti motivisana da se što više kreću i bave sportom.

- Hoćemo da nateramo ovu decu i da nateraju roditelje da isto to rade kod kuće. Ovo je samo početak, želimo da motivišemo decu da budu aktivna i da sve to bude zabavno - rekao je Šarčević. Ministar ističe da je program namenjen osnovcima od prvog do četvrtog razreda i da će početi od marta.



Dvojaka funkcija



- Ova akcija ima dvojaku funkciju. S jedne strane, deca vole da uče i da se druže uz časove fizičkog. Ovakve pauze u časovima delovaće rasterećujuće na učenike, koji veći deo dana provode u klupama. S druge strane, ovo je odlična prilika da profesori fizičkog, pored svoje stručnosti, pokažu i sposobnost improvizacije, te i spajanja ove discipline s drugim školskim predmetima - dodao je Šarčević. On je dodao da je s Ministarstvom zdravlja dogovoreno da se u okviru fizičkog vaspitanja uvede i zdravstveno obrazovanje, te da se predmet zove fizičko i zdravstveno vaspitanje.

- Bilo je pokušaja da se formira i predmet zdravstveno obrazovanje i da u škole uđu i lekari. Mislim da su profesori fizičkog vrlo stručni, da se to uči na fakultetu. Lekari su dobrodošli kao mentori i savetnici - naglasio je Šarčević. Osnovnim školama širom Srbije već je poslat plan i program predstojećih aktivnosti, a do kraja sledeće nedelje imaće i sva potrebna sredstva da ovu akciju sprovedu u delo. Kompanija „Knjaz Miloš“ najavila je i doniranje kreativnih materijala za vežbanje i stručnu podršku iz naučnih, prosvetnih i medicinskih oblasti.

Pokazna vežba

DEMONSTRIRALI RAZGIBAVANJE



Učenici drugog razreda OŠ „Mladost“ demonstrirali su okupljenima deo predviđenog programa. Desetak najmlađih đaka je pomno pratilo svoju učiteljicu u osnovnim vežbama razgibavanja. Mališani su, uz blagu tremu, doduše, vidno uživali u ovom „času“ fizičkog.

Zavod za obrazovanje

NEMA POŠTEDE



Učenici petog razreda osnovne škole ubuduće će imati dva časa fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i čas i po sportskih aktivnosti, poručuju u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Novina je i to što učenici više neće moći da budu oslobođeni fizičkog. Za one koji zbog bolesti nisu u stanju da rade vežbe predviđeno je da rade prezentacije ili da na drugi način učestvuju na času.

ČINJENICE



čak 70 odsto đaka u Srbiji je fizički neaktivno

svaki četvrti učenik je gojazan

svaki peti učenik ima loše držanje i probleme s kičmom

akcija „Pokrenimo našu decu“ ima za cilj popravljanje alarmantnog fizičkog stanja u kom se nalaze učenici širom zemlje

novi program namenjen je učenicima od prvog do četvrtog razreda

