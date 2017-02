GDE ĆE JOJ DUŠA: Majka pobegla iz porodilišta i ostavila bebu!

Majka je ostavila bebu u porodilištu na odeljenju ginekologije zdravstvenog centra u Vranju i pobegla.



To je za Kurir potvrdio načelnik ginekologije doktor Goran Radojičić. Prema njegovim rečima, o svemu su obavešteni policija i Centar za socijalni rad.



Radojičić kaže da je beba dečak, rođen na Božić, 7. januara, i da su mu medicinske sestre nadenule ime Bogdan.

- Dečak je kod nas na odeljenju, u odličnom je zdravstvenom stanju. Majka ga je ostavila i pobegla iz porodilišta pre dve nedelje. Nije htela da uzme dete, a nadležne službe imaju potrebne podatke o ženi koja je napustila svoju bebu - objašnjava Radojičić.



Kaže da je bilo slučajeva da majke ostave bebu u porodilištu, ali da nisu bežale, već su se izjašnjavale da će decu ostaviti na odeljenju i dati na usvajanje.



Mali Bogdan će do mesec dana biti na odeljenju, a nakon toga slučaj preuzima Centar za socijalni rad.



U Centru za socijalni rad u Vranju potvrdili su da je slučaj prijavljen i da se na njemu radi.

- Nikakvi podaci ne smeju da izađu u javnost, jer je to strogo poverljivo i sve drugo može da bude vrlo kontraproduktivno - kaže Milena Jovanović, socijalni radnik.



Ona je ipak saopštila lokalnim medijima da Centar pregovara s porodicom o tome da li će da preuzmu dete.



T. S.

Autor: Foto: Shutterstock