GRAĐANI PANIČE ZBOG ZAMENE DOKUMENATA: Sa starim knjižicama još malo, ali evo ko mora da se UBRZA

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) više neće izdavati i overavati stare, papirne zdravstvene knjižice. Ipak, svi oni koji iz bilo kog razloga nisu predali zahtev na vreme, to mogu učiniti i dalje na šalterima filijala, u pošti ili putem portala E-uprave.

Od ukupno 6.846.998 stanovnika Srbije, koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, njih 5.577.163 je podnelo zahtev za izdavanje nove zdravstvene kartice.

Zbog velikog broja podnetih zahteva u poslednjim mesecima prošle godine rok za izradu kartica je produžen, pa je očekivano vreme od predaje zahteva do uručenja, produženo do tri meseca.

- Napominjemo, da to ni u kom smislu ne sprečava ljude da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu i posle 1. januara 2017. godine - kažu u RFZO.

Onima kojima je pre Nove godine overena stara knjižica, a podneli su zahtev za novu zdravstvenu karticu, kod lekara će moći da idu na osnovu tih knjižica, i to do isteka overe, odnosno do uručenja zdravstvene kartice. Oni građani koji su predali zahtev za novu karticu, u domove zdravlja će odlaziti sa potvrdom koju su dobili prilikom predaje zahteva.

- Potvrde se ne izdaju deci, trudnicama i porodiljama, obzirom da u skladu sa Zakonom mogu da koriste staru zdravstvenu knjižicu, bez obzira što ona nije overena. Potvrda se ne izdaje ni penzionerima koji imaju trajno overenu staru zdravstvenu knjižicu, a koju mogu koristiti sve do uručenja zdravstvene kartice - napominju iz RFZO.

U slučaju da osigurano lice izgubi overenu "staru" zdravstvenu knjižicu, zdravstvenu zaštitu može da ostvaruju samo na osnovu potvrde, koju će mu izdati filijala, na osnovu podnetog zahteva za izdavanje zdravstvene kartice.

Nove lične karte izdavaće se dok bude bilo potrebe

Lične karte izdate na starom obrascu, takođe, su važile do 31. decembra 2016. godine, ali u MUP će i za vreme novogodišnjih i božićnih praznika organizovati prijem zahteva za izdavanje dokumenata za hitne slučajeve. Uprava za upravne poslove MUP organizovala je tokom decembra u svim policijskim upravama u Srbiji radno vreme u dve smene, kao i subotom i nedeljom, kako bi što veći broj građana mogao da preda zahteve za ličnu kartu.

To će biti nastavljeno i tokom 2017. godine, dok god za tim bude bilo potrebe. Poseban apel poslat je penzionerima da požure sa zamenom starih ličnih karata, kako ne bi imali problema prilikom primanja penzija.

