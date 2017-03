HOROR NA MALTI: Hrvatica držala Srpkinju kao roba

Toliko me je maltretirala da mi je na Malti bilo teže nego u ratu u Srbiji. Živela sam kao rob, primoravala me je da radim za nju šest dana u nedelji, a onda i za druge ljude, a nije mi ni dinara platila. Zabranila mi je da se krećem, da izlazim, da se javljam na telefon, ni vrata nisam smela da otvaram.



Ovo tvrdi za italijanske medije Slavica Daković (65), koja je bila žrtva zlostavljanja Hrvatice Anike de Vilere (35), čuvene prevarantkinje iz Siska, čije je pravo ime Anika Šljokavica i koja je do sada prevarila više ljudi i kompanija u Hrvatskoj, Nemačkoj, Argentini i na Malti.



Na jedvite jade uspela da se spase... Slavica Daković

IZBEGNITE PREVARE Otvorite širom oči i Ne krećite bez kopije pasoša

PROVERITE UGOVORE I POSLODAVCA



Nije tajna da srpski državljani u potrazi za boljim životom i novcem često idu u inostranstvo da rade. Najčešće za poslom tragaju u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Kanadi, a odskora su izuzetno popularne postale Slovačka i Malta.

- Ovo je školski primer eksploatacije ljudi. Savetujemo svima da dobro provere agencije ili posrednika koji im nudi posao. Pre nego što odete informišete se o radnom zakonodavstvu. Imajte na umu da je jedini pravi ugovor s poslodavcem - kaže Katarina Ivanović iz nevladine organizacije Astra, koja se bavi sprečavanjem trgovine ljudima i koj vam besplatno može proveriti ugovor i poslodavca.



Ivanovićeva takođe savetuje da se na put u inostranstvo ne kreće bez kopije pasoša.

U ispovesti za italijanske medije Slavica objašnjava da je na Maltu kod Anike otišla kako bi čuvala decu i obavljala kućne poslove na poziv kompanije „Ozomalta“, koja pruža usluge čišćenja i održavanja i koja obezbeđuje osoblje za potrebe skandinavske onlajn kladionice „Betson“.- Pozvala me je jedna od menadžerki zaposlenih u Betsonu, Anika de Vilera, predstavila se kao Hrvatica koja je odrasla u Srbiji, i obećala mi zaradu od 1.000 evra mesečno uz uredno potpisan ugovor, zdravstveno osiguranje, kao i povratnu kartu do Beograda jednom godišnje i plaćenu hranu i smeštaj. Kada sam u avgustu 2016. stigla na Maltu, dočekala me je potpuno druga stvarnost. Ni ugovora ni plate nije bilo. Suočila sam se sa pretnjama, udarcima, vikanjem i noću i danju - kaže Slavica.Nesrećna žena nije smela da izađe iz kuće, a imala je telefon bez kredita, na koji je samo mogla da prima pozive:- Jednom, kada se Anika kao i svako veče vratila kući pijana, upala je u moju sobu i počela da razbija stvari i da me optužuje da sam joj ukrala nešto. Bila sam u šoku. Pa ona je krala od mene. Živela sam kao robinja. Dočekala sam poziv od sina koji je obavestio Anikinog momka o onome što se događalo i koji me je odveo kod zubara, pošto sam imala strašnih problema sa zubima. Odande sam pozvala advokata.Slavičin advokat podneo je prijavu protiv De Vilere za ograničenje slobode kretanja, maltretiranje, trgovinu ljudima, potčinjavanje i iskorišćavanje, prevaru, zloupotrebu položaja. Aniki de Vileri za ovo preti kazna od 12 godina zatvora.Berlinski upravni sud je 2010. osudio Aniku za tri dela prevara na dve novčane i jednu zatvorsku kaznu, a kasnije je naređena i deportacija. U Hrvatskoj se spekuliše da je povezana s nestankom novca za lečenje devojčice Nore Šitum. Na Malti je nekoliko kompanija oštetila za minimum 55.000 evra.

Ovako je Anika varala

PREDSTAVLJALA SE KAO ĆERKA STJEPANA MESIĆA



Anika Šljokavica se svojevremeno kompaniji „Herdenberg Concept GmbH“ predstavila kao doktorka Anika Mesić, ćerka bivšeg hrvatskog predsednika Stjepana Mesića, tvrdeći da će vratiti više od 7.000 evra koje im je uzela hrvatska vlada. Svi svedoci opisali su „gospođu Mesić“ kao osobu iz visoke klase.

- Imala je veliku moć ubeđivanja i komunikacije, bila je neverovatno šarmantna i vešta u lažnom predstavljanju - stoji u izveštaju policije u Berlinu.

Bivši muž se bori protiv nje

ANIKA IMA POREMEĆAJ LIČNOSTI



Bivši suprug Anike de Vilere napravio je čak i sajt s njenim imenom kako bi upozorio ljude da je Anika prevarant i da bi, kako kaže, „sprečio da povredi još nekog“. Na sajtu se nalazi Vilerina biografija, fotografije, adresa, broj pasoša, lični podaci o njoj i njenoj porodici, izveštaji policije o prevarama, nalog za deportaciju, pa čak i njen psihijatrijski izveštaj koji pokazuje dijagnostikovan poremećaj ličnosti, s blagim paranojama i depresivnim fazama. Izveštaj takođe navodi da De Vilera ima opsesivnu potrebu da bude u centru pažnje.

Autor: Foto: Stefan Jokić