INICIJATIVA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA: Osobe s invaliditetom bez takse za katastar

Stimulacija



To je deo šire inicijative Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) da se olakša i pojeftini upis u katastar ovim osobama, ali i ženama. Borko Drašković, direktor RGZ, kaže za Kurir da je reč o promenama upisa zajedničke svojine u korist supružnika i upisa svojine osoba sa invaliditetom.

- Osobe sa invaliditetom biće oslobođene takse od 8.600, moraće da izdvoje samo 300 dinara. Isto se odnosi i na supružnike koji kupuju neku nekretninu i oboje se navode u ugovoru, jer tako želimo da stimulišemo da se u katastar kao vlasnice upisuju i žene. Primenu očekujemo veoma brzo jer nas je Ministarstvo finansija podržalo, ali potrebno je da se završe još neke formalnosti. Moguće je da će sve biti urađeno do kraja godine - objašnjava on.

Da žene budu sigurnije



Kad je reč o ženama, RGZ ima još dva predloga za njihovo upisivanje kao vlasnica zajedno s muževima. Prvi je da suprug da izjavu o dozvoli za upis supruzi, i tako će i ona biti upisana, a drugi je da se u katastar upiše zabeležba da neko ima ženu, odnosno zabeležba o postojanju braka. Ipak, za primenu je potrebna izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru nepokretnosti. Sastanak RGZ i Ministarstva infrastrukture povodom ovih pitanja trebalo bi da se održi već danas.



Drašković ističe da je cilj svih ovih promena da žene budu sigurnije.



U ministarstvima infrastrukture i finansija nismo saznali da li će podržati inicijativu RGZ.

Predložene izmene



osobe sa invaliditetom ne plaćaju taksu za upis prava svojine od 8.600 dinara, već samo 300



ako se u kupoprodajnom ugovoru navode oba supružnika, ukida se taksa od 8.600 dinara



žena se upisuje na imovinu supruga ako on da dozvolu za upis



žena se upisuje na imovinu supruga tako što se upisuje zabeležba o postojanju braka

ANKETA



Nataša Pavić (46): Podržavam inicijativu, mislim da će se na taj način razrešiti mnoge dileme, jer su dosad muškarci mislili da polažu više prava na zajedničku imovinu.



Spasenija Avramović (58:) Ovo je veoma pametna ideja i dobar način da se žene osnaže i dobiju svoja prava i na papiru. Naročito su u vezi sa imovinom ugrožene žene na selu.



Mirjana Zdravković (62): Upisivanje u katastar nepokretnosti i žena kao vlasnika sigurno bi nežnijem polu donelo ravnopravnost i na neki način sigurnost. Bile bi svoje na svome.



Milka Kostić (63): Svaka žena treba da ima svoju „sigurnu kuću“, gde će, ako dođe do razvoda, ostati sa svojom decom. Znam ženu koja je posle razvoda dobila samo deseti deo stana.



Milena Radosavljević (39): Dobro je što je pokrenuta takva inicijativa jer žene često i ne znaju kakva prava imaju, niti kako da ih ostvare.

