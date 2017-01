ISKORISTITE SUNČANU NEDELJU: U toku dana do 5 stepeni, a uveče NOVO NAOBLAČENJE pa SNEG Društvo 15:04, 14.01.2017. 0

Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus devet do minus tri, a najviša dnevna od nule do pet stepeni Celzijusa. U toku noći predvidja se naoblačenje sa snegom prvo na jugozapadu Srbije.

U Beogradu će u nedelju biti pretežno sunčano. Vetar će biti slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus sedam do minus, a najviša dnevna oko tri stepena. U toku noći doći će do naoblačenja.



U Srbiji se od ponedeljka predviđa oblačno i hladno, mestimično sa snegom uz formiranje ili povećanje visine snežnog pokrivača. U planinskim predelima duvaće jak istočni i severoistočni vetar pa se očekuje stvaranje snežnih nanosa.

Temperatura će biti malo ispod prosečnih vrednosti, najviše dnevne od minus četiri do jednog stepena.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 15. januar 2017. Očekivane biometeorološke prilike mogu biti nešto povolјnije za većinu hronično obolelih. Tokom dana cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari mogu osetiti izvesne tegobe. Mogući su bolovi u mišićima i glavobolјa.

