ISPOVEST MAJKE KOJU ZLOSTAVLJA SIN: Pokojni suprug me tukao, a sada me sin vređa i čupa za kosu!

U sigurnoj kući ne pronalaze utočište samo žene koje trpe nasilje od partnera, već i majke koje zlostavljaju rođena deca.



Takav je i slučaj Lidije T., koja je pomoć u sigurnoj kući potražila nakon sinovljevog višemesečnog maltretiranja.

- Moj sin ima 29 godina, nezaposlen je i nikada nije radio. Ne znam kako da rešim problem s njim, veoma sam utučena. Duša me boli. Udovica sam 11 godina, a na svu muku, trpela sam nasilje i batine od supruga koji je često dolazio kući pijan. Mislila sam da sam se oslobodila jednog nasilnika, a onda je i sin krenuo očevim stopama i počeo da me maltretira - priča kroz suze naša sagovornica.



Nisam zaslužila



Problem je nastao kada je njen sin raskinuo vezu s devojkom, otkriva nam Lidija. Od tada je on, kaže, stalno kod kuće i konstantno je vređa.

- Nedavno me je čupao za kosu, stalno mi preti. Sav bes zbog tog raskida on iskaljuje na meni, postao je užasan prema svojoj majci. Ja to nisam zaslužila, štitila sam ga kao dete od oca nasilnika i sada da mi on ovo priređuje. Kao majci, veoma mi je teško - navodi Lidija i dodaje:

- Ne znam kako da se postavim prema njemu i šta da radim. Ne želim da tražim zabranu prilaska ili da ga udaljim iz kuće, ipak sam ga ja rodila, to je moja krv. Volela bih da neko može da utiče na njega, da popriča s njim i objasni mu da sam mu ja majka koja ga je odgajila i koja ga izdržava i da ne može tako da se ophodi prema meni.



Utočište u sigurnoj kući



Naša sagovornica bi volela da se njen sin promeni i shvati da ne sme tako da se ophodi prema žena koja ga je rodila.

- Utočište sam pronašla u sigurnoj kući. Molim se bogu svakog dana da se on promeni, da nađe posao i da ne bude nasilnik kao njegov otac. Nadam se da će se promeniti i da ću bar ovo malo života što mi je ostalo da proživim u miru, bez nasilja i psihičkog i fizičkog zlostavljanja.





MINA BRANKOVIĆ

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Shutterstock