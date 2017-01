IZDRŽITE JOŠ MALO, OD ČETVRTKA SMO U PLUSU: Večeras opet do MINUS 20 i još 10 CM SNEGA!

Foto: RHMZ printscreen

Sneg jačeg intenziteta pada u Negotinskoj krajini, dok sneg umerenog intenziteta pada na jugu, jugoistoku i istoku Srbije, saopštio je AMSS. Opasnost u vožnji predstavljaju upravo niske temperature i led koji se nalazi ispod novo-formiranog snežnog pokrivača kojeg je teško primetiti.

Na putu Paraćin Zaječar na delu Čestobrodice (između Krivog vira i Paraćina ) duva izuzetno jak vetar koji stvara snežnu vejavicu i smanjuje vidljivost od 50-80 metara.

Foto: RHMZ printscreen

Naime, posle podne, tokom noći i sutra ujutro očekuje se u većini krajeva 5 do 10 centimetra novog snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Kako se upozorava, do četvrtka jutarnja tempratura biće od -18 do -10 stepeni, u planinskim predelima oko -20 stepeni. Najviša temperatura do srede biće od -14 do -5 stepeni, a od četvrtka od -2 do 3 stepena.

Foto: Zoran Šaponjić

U Srbiji će u sredu biti umereno i potpuno oblačno, hladno, mestimično sa snegom. Od sredine dana očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje, najpre na severu i zapadu. Duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od -15 do -10, lokalno na jugu i u planinskim predelima oko -18 stepeni, a najviša dnevna temperatura od -10 do -5 stepeni.

Foto: YR.no printscreen

I u Beogradu će biti umereno i potpuno oblačno, hladno, povremeno sa snegom. Od sredine dana očekuje se prestanak padavina, posle podne i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko - 10, najviša dnevna temperatura oko -5 stepeni.

Narednih 7 dana

Prema izgledima za narednih sedam dana, u četvrtak ujutro biće umeren i jak mraz, tokom dana suvo i u većini krajeva toplije osim na jugoistoku gde će i dalje biti ledeni dan. Uveče i tokom noći na severozapadu, a u petak tokom dana u celoj zemlji naoblačenje s kišom koja će se mestimično lediti na tlu.

Foto: YR.no printscreen

U petak posle podne u brdsko-planinskim predelima kiša će preći u sneg. U subotu ujutro i pre podne oblačno mestimično s kišom, susnežicom i snegom. Krajem dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U nedelju suvo, a zatim do kraja perioda oblačno, mestimično sa snegom.

Foto: AP/Ilustracija

Vozači, oprezno! Poledica i magla prete!

Zimski uslovi vožnje očekuju vozače na svih planinskim prevojima, a posebno na području Nove Varoši, Priboja, Ivanjice, Sjenice Kuršumlije, Novog Pazara, Pirota, Dimitrovgrada kao i na svim putevima Timočke i Negotinske krajine. Vozače očekuje dobra prohodnost na autoputevima i putevima I i II prioriteta u nižim predelima kolovozi su morki ili pod manjim snežnim pokrivačem kojeg ima u raskvašenom stanju, dok na putevima II i III prioriteta u višim predelima treba računati sa snegom na kolovozu do 5, a na putevima u planinskim područjima i do 10 cm.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: AP