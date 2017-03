JEZIVI STARI SRPSKI OBIČAJI: Evo zašto se žene sahranjuju u venčanicama

U detaljima pripreme pokojnika za sahranu, najbolje se prepoznaje verovanje u život posle smrti, koje duboko usađeno u srpskom narodu. To potvrđuje oblačenje pokojnika i svi oni predmeti sa kojima sa sahranjuju.

Priprema pokojnika za sahranu podrazumeva kupanje, brijanje i oblačenje pokojnika. Odmah nakon smrti, pali se sveća koja se pokojniku stavlja iznad glave ili u ruke.

Telo se obično istrlja vlažnim peškirima. Pokojnik se potom, oblači slojevito, a u njegov džep se stavljaju sitne pare, ogledalo i češalj, na ruku sat. Pored tela često se stavlja i dodatno odelo i obuća.

Tako opremljen pokojnik se postavlja na sto u nekoj velikoj sobi, ili ostaje u postelji u kojoj je preminuo, dok se ne pripremi kovčeg. Postavi mu se desna ruka preko leve na grudima, i ruke mu se svežu maramicom, tanjim peškirom ili debljim vunenim koncem, vežu mu se noge oko članaka, i glava ispod brade i preko temena, a oči mu se sklope.

Od smrti do sahrane treba da prođe 24 sata i za to vreme pokojnika, ako je u kući, čuva porodica. Staro verovanje kod Srba je i da Bog ne prima kod sebe one koje nisu venčani u zemaljskom životu.

Zato je bilo neophodno da se svim nevenčanim pokojnicima na ruku stavi prsten – kao znak da su oni bili, makar prividno, venčani na zemlji.

Neretko se u Srbiji preminule mlade devojke koje su bile neudate sahranjuju u venčanicama.

Autor: Foto: Dragan Kadić