JEZIVO: Trudnu me davio i lomio mi rebra

Lomio je u napadu besa stvari po kući. Kad sam bila u drugom stanju, davio me je i vikao: „Zadaviću i tebe i to kopile“, njegovo dete. Imala sam često modrice po celom telu od njegovih udaraca i stezanja rukama.



Višnja K. priseća se jezivih scena koje je doživela od supruga nasilnika.

- Bio je agresivan od početka naše veze. Nije prihvatao odgovore koji su se kosili s njegovim mišljenjem i svakodnevno je svaljivao krivicu za sve probleme na mene. Problemi su bili i u vezi s materijalnom situacijom. U početku se njegova agresivnost nije ispoljavala fizičkim napadima, već pretnjama, vikom i dokazivanjem nadmoći - priča drhtavim glasom naša sagovornica.



Kako kaže, ne seća se svake situacije kad ju je tukao, ali navodi da su modrice od stezanja ruku i vilice bile vrlo česte.

- Davio me i čupao trudnu, bilo je strašno. Jednom prilikom me jako istukao i prijavila sam to policiji. Tada sam ga napustila, ali me je naterao da se vratim. Kratko je bio „miran“, nije mu mnogo trebalo da opet postane onaj stari - navodi Višnja.



Naša sagovornica je zbog batina završila na infuziji s hematomima na glavi i licu.

- Sedeo je na mojim plućima, gušio me i šamarao me svom snagom, tada mi je naprslo rebro i bila sam sva u modricama. Sledeći put me je opet istukao, uglavnom su to bili jaki šamari, pa su deca pozvala moju majku, koja me odvela. Odlučila sam da ga napustim i da se s decom smestim na sigurno - završava svoju potresnu ispovest.

Psihička tortura

BRANIO MI JE DA SPAVAM



Višnja K. navodi da u poslednjih nekoliko godina njen suprug nije toliko koristio silu koliko psihičko maltretiranje:

- Svako veče me maltretirao do dva ujutro i nije mi davao da spavam. Pretnjama mi je uterao strah u kosti pa sam mu uvek govorila samo ono što želi da čuje. Svako suprotstavljanje izazvalo bi njegov veliki bes i mogućnost da dobijem batine ili da lomi stvari po kući.

http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Thinkstock