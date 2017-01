JOŠ JEDAN LEDENI DAN PRED NAMA U Srbiji danas novi SNEŽNI TALAS, po podne RAZVEDRAVANJE i OTOPLJENJE

Ujutro se u većini krajeva očekuje 5 do 10 centimetra novog snega, a kasnije tokom dana biće umereno i potpuno oblacno, hladno, mestimicno sa snegom.

Od sredine dana očekuje se prestanak padavina i delimicno razvedravanje, najpre na severu i zapadu, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod.

Kako se upozorava, do četvrtka jutarnja tempratura biće od -18 do -10 stepenima, u planinskim predelima oko -20 stepeni.

Najvisa temperatura do srede biće od -14 do -5 stepeni, a od četvrtka od -2 do 3 stepena.

Duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od -15 do -10, lokalno na jugu i u planinskim predelima oko -18 stepeni, a najviša dnevna temperatura od -10 do -5 stepeni.

I u Beogradu će biti umereno i potpuno oblačno, hladno, povremeno sa snegom. Od sredine dana očekuje se prestanak padavina, posle podne i delimično razvedravanje.

Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko - 10, najvisa dnevna temperatura oko -5 stepeni.

Prema izgledima za narednih sedam dana, u četvrtak ujutro biće umeren i jak mraz, tokom dana suvo i u vecini krajeva toplije osim na jugoistoku gde ce i dalje biti ledeni dani.

Uveče i tokom noći na severozapadu, a u petak tokom dana u celoj zemlji naoblačenje sa kišom koja će se mestimično lediti na tlu. U petak posle podne u brdsko-planinskim predelima kiša će preći u sneg.

U subotu ujutro i pre podne oblačno, mestimično sa kisom, susnezicom i snegom. Krajem dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U nedelju suvo, a zatim do kraja perioda oblacno, mestimicno sa snegom.

