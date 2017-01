JOŠ JEDAN SNEŽNI DAN PRED NAMA: U Srbiji i danas veoma hladno i vetrovito, TEMPERATURA U MINUSU

Vetar umeren i jak, na istoku i na planinama povremeno i olujni, istocni i severoistocni uz lokalno stvaranje sneznih nanosa. Jutarnja temperatura od -6 do -2, a najvisa dnevna od -3 do 0 stepeni.

U Beogradu će biti pretezno oblacno i hladno, povremeno sa slabim snegom. Vetar umeren i jak, istocni. Jutarnja temperatura oko -4, a najvisa dnevna oko -1 stepen.

U Srbiji će do četvrtka, 19. januara biti povremeno sneg, na severu manje povećanje visine snežnog pokrivača, a u ostalim krajevima oko 10 cm, u brdovito-planinskim predelima i oko 30 cm, a zbog jakog istocnog i jugoistocnog vetra ocekuje se lokalno stvaranje sneznih nanosa, upozorio je Republički hidrometeološki zavod.

Do cetvrtka 19. januara jutarnja temperatura biće u intervalu od -8 do -4 od petka do nedelje i do -15, a najvisa u vecini mesta od -5 do 0 stepeni, što će značiti ledene dane.

U petak prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Za dane vikenda jutro hladno sa umerenim i jakim mrazem i maglom mestimicno, tokom dana malo i umereno oblacno, suvo i hladno. Zatim novo naoblacenje mestimicno sa snegom, najpre na jugozapadu.

