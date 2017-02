KON TIKI: Ponuda meseca - čarteri do Madrida i Lisabona za samo 399 evra Društvo 10:07, 03.02.2017. 0

Kon Tiki je cenu petodnenvog arnažmana s čarter letom do Madrida i Lisabona snizio za 100 evra.

Zadovoljstvo petodnevnog aranžmana sa četiri spavanja sada košta svega 399 evra plus takse - 43,28 evra (http://www.kontiki.rs/sr/location/madrid/hotels ). Reč je, dakle, o najpovoljnijoj ceni na tržištu Srbije uz još jednu istinu – do Madrida i Lisabona samo Kon Tiki ima čarter let. Osim brzog transfera tu je i još jedna pogodnost koju treba ceniti prilikom izbora agencije – Kon Tikijev čarter iz Beograda put prestonica Iberije kreće u jutarnjim satima dok je povratak u večernjim časovima što znači da putnici na raspolaganju i zaista imaju pet punih dana.



Sretenje je na pragu. Iskoristite priliku da usitinu za malo novca doživite nemerlnivo zadovoljstvo. Pet dana u jednom ili drugom gradu sasvim je dovoljno da obogatite svoja čula novim vrednostima.



Madrid ( http://www.kontiki.rs/sr/location/madrid/hotels ) je prestonica u kojoj su kraljevi “nomadi noći”. Madrid je i jedna od najvećih i najatraktivnijih evropskih metropola. Ne samo zbog svojih velelepnih građevina i burne istorije, nego i zbog sadržajnog kulturnog života koji karakterišu autentični kastiljanski duh i kosmopolitski nemir. Još od 1561., kada je postao prestonica proglasom kralja Filipa II, u njemu su se gradile raskošne palate, monumentalna zdanja i prostrani parkovi. Razvijao se neverovatnom brzinom da bi izrastao u grad izuzetno skladne i na svakom koraku prepoznatljiva a u mnogo čemu veličanstvne arhitekture.

Poznat po “zlatnom umetničkom trouglu” koga čine tri velelepna muzeja: Prado u kome su izložena dela Velaskeza i Goje, Muzej Tisen Bornemisa s bogatom privatnom kolekcijom i Muzej kraljice Sofije, koja je uspela da povrati iz Njujorka Pikasovo remek delo Gernika…. Ukoliko odlučite da nam se pridružite podsećamo da je Kon Tikijev čarter let za Madrid zakazan za 15. 02. (aranžman u trajanju od pet dana sa četiri noćenja). Cena je već od 399 evra za Hotel Praga 4*( http://www.hotelmadridpraga.com/ Ali to nije jedini hotel koji smo rezervisali. Kon Tiki predlaže a vi birajte: Rafael Atocha 4* - cena 569 evra ( http://www.rafaelhoteles.com/hoteles/atocha-madrid/ ), Gran Versalles 4* - cena 619 evra ( http://www.hotelgranversalles.es/en/ ); Hotel Sterling 3* - cena 649 evra ( http://www.hotelsterlingmadrid.com/ ) ;

Ista priča važi i za Lisabon. Polazak je takođe 15. februara (pet dana, četiri noćenja) a cena aranžmana s uračunatim čarter letom je već od 399 evra ( http://www.kontiki.rs/sr/location/lisabon/hotels ).I u ovoj priči je rezervisano nekoliko hotela. Na vama je da izaberete onaj po sopstvenoj meri - Hotel Do Chile 2* - 399 evra ( http://hoteldochile.com/en/home-page-en/ ); Vip Zurique 3* - 479 evra http://www.viphotels.com/en/Hotels/VIP-Executive-Zurique/About-Hotel.aspx ); Vip Executive Diplomatico 4* http://www.viphotels.com/en/Hotels/VIP-Executive-Diplomatico/About-Hotel.aspxI ; Vip Executive suites do Marques 4* ( http://www.viphotels.com/en/Hotels/VIP-Executive-Marques/About-Aparthotel.aspx Lisabon leži na brežuljcima koji okružuju ušće reke Težo u Atlantski okean. U njemu živi oko tri miliona stanovnika. Odiše pozitivnom atmosferom a istinska urbana čarolija su stari kvartovi sa belim zvonicma crkava koje su posebnost Lisabona - čak ih je 78 u širem centru.

Tokom obilaska obevezno treba videti veliku tvrđava Svetog Đorđa kao i grandiozni most Vasko de Gama (17 kilometara) koji je najduži u Evropi. Atrakcija je i čuveni kip Hrista kralja, podignut po uzoru na onaj iz Rio de Ženeira, čija je statua visoka 28 i nalazi se na postolju visine 78 metara. Hedonistima će se svideti i deo grada Hiado sa velikim brojem kafana, restorana, galerija, kao i pozorišta, knjižara i antikvarnica. Oduševiće vas i vožnja tramvajem broj 28 koji vozi kroz grad, uskim ulicama, prolazeći pokraj većih znamenitosti. Ono što je specifično za ovaj tramvaj je njegova starost. Kad uđete u njega, imaćete osećaj kao da ste zagazili u prošlost.

