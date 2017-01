KUDA IDE OVAJ SVET? Otac je učio decu da je lepo tući mamu

Suprug me je tukao pred decom, vređao i ponižavao, učio ih je da je to normalno. Dva puta me je ozbiljno povredio u predelu glave, govoreći mi da želi da umrem i da će me brzo odrobijati!



Ovim rečima za Kurir počinje svoju potresnu ispovest Violeta K. Ona je žrtva porodičnog nasilja i godinama je živela u vanbračnoj zajednici sa suprugom s kojim ima dvoje maloletne dece.

- Svakodnevno sam trpela psihičko i fizičko maltretiranje. Trudila sam se da se naš odnos popravi, ali on je bio sve agresivniji, posesivniji i ponašao se veoma bolesno. Nije mi dozvoljavao da izlazim, pod izgovorom da mi je mesto u kući, dok je on, s druge strane, često dolazio kući u sitne sate. Znam da me je varao i da se viđao s drugim ženama - priseća se naša sagovornica.



Prema njenim rečima, suprug joj je branio da se zaposli i da decu vodi u posetu svojoj majci.

- Užasan je bio, određivao mi je s kim smem da se družim, a s kim ne. Kako njegov bes i agresija nisu prolazili, rešila sam da nađem posao. Naglo je postao sumnjičav i ljubomoran. Optuživao me je da ga varam - priča Violeta:

- Fizički me je napao pred decom i tom prilikom izbio mi je zub. Dobila sam više udaraca u predelu glave. Prijavila sam ga odmah policiji i on je priveden. Vratio se kući i ponovo me je napao i udario u leđa pred decom.



Sagovornica Kurira je nakon još jednog napada ponovo otišla u policiju i rešila da ga napusti.

- Spakovala sam stvari i otišla do majke. Sutradan su ga pustili, pa sam s descom tišla do Centra za socijalni rad, uz čiju sam pomoć primljena u sigurnu kuću.



Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

