KURIR TV U VOZU ZA KOSOVSKU MITROVICU: Srećan put, krenuo voz prijateljstva! A kako je samo oslikan!

Prvi voz, koji će posle 18 godina direktno ići od Beograda do Kosovske Mitrovice, krenuo je danas sa Glavne železničke stanice u Beogradu, a ispratio ga je direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić.Voz je bio prepun putnika, koji su s nestrpljenjem čekali polazak, predivno je oslikan a, kako je rečeno u pozdravnom govoru, reč je o vozu prijateljstva!

Voz je ispratio šef Kancelarije za KiM Marko Đurić koji je pozdravio okupljene. Voz je oslikan najlepšim motivima iz srpskih manastira s Kosmeta, ima i internet konekciju, a o putnicima brinu hostese pa se stiče utisak kao da su putnici u avionu!

Đurić je rekao da voz nikako ne može biti prvokacija za Prištinu, s obzirom da je ukrašen svetskom kulturnom baštinom, koja je na Uneskovoj listi. Novi ruski dizel motorni voz je ukrašena motivima kulturnog i duhovnog nasleđa Srbije sa Kosova i Metohije.

"To je produžetak postojeće linije od Kraljeva do Kosovske Mitrovice i nije nikakva novina u političkom smislu", naglasio je Đurić. On je rekao da bi svako zaustavljanje tog voza na ulasku u KiM predstavljalo kršenje ljudskih prava. Kako je rekao, reč je o nekoj vrsti pokretne izložbe koja je delo svetski poznatog autora Andreja Vasiljevića. Đurić je sa novinarima putovao vozom do Topčidera.

To je promotivna vožnja, a probna linija Beograd - Kosovska Mitrovica biće uspostavljena od 20. januara do 26. februara, nakon čega će biti odlučeno da li će postati redovna linija.Voz će saobraćati rutom Beograd-Mladenovac-Lapovo-Kragujevac-Kraljevo-Raška-Kosovska Mitrovica.

Voz je unutra ukrašen slikama freski iz četiri manastira na KiM koji su zaštićeni Uneskovom listom svetske baštine od 2004, a od 2006. su na listi ugrožene svetske baštine i to su manastiri - Gračanica, Visoki Dečani, Bogorodica Ljeviška i Pećka patrijaršija.Voz je spolja ukrašen zastavom Srbje i nazivima najlepših srpskih crkava, manistara i srednjevekovnih gradova na KiM, kao i natpisom Kosovo je Srbija na 21 jeziku, među kojima je i albanski.Linija se pokreće na inicijativu Kancelarije za KiM, koja će snositioškova koje će Srbija voz imati zbog prevoza putnika na ovoj liniji.Povratak voza iz Kosovske Mitrovice je planiran u sutra u 10.40 sati.

Ko voli putovanje vozom, ovo će za njega biti pravo uživanje!

Podsetimo, probna vozna linija Beograd - Kosovska Mitrovica funkcionisaće od 20. januara do 26. februara, posle čega će na osnovu zainteresovanosti putnika i finansijske isplativosti biti odlučeno da li će ta linija postati redovna, saopštio je "Srbija voz".

Planirano je da u tom periodu voz iz Beograda polazi nedeljom u 8.30, a petkom u 10.40 iz Kosovske Mitrovice, a sama linija će predstavljati produžetak postojeće linije Kraljevo-Kosovska Mitrovica.

"Unutrašnjost voza biće brendirana motivima srpskog kulturnog nasleđa sa Kosova i Metohije, a putnike će prevoziti nova kompozicija dizel-motornog voza nabavljenog iz kredita Ruske Federacije za modernizaciju srpske železnice", navodi se u saopštenju.

Deo troškova koje će Srbija voz imati zbog prevoza putnika na ovoj liniji snosiće Kancelarija za Kosovo i Metohiju na čiju se inicijativ i uvodi linija.

