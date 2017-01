LED I DEBELI MINUS PARALISALI SRBIJU: Vanredna situacija širom zemlje, EVAKUACIJE i CRVENI ALARM!

U Srbiji će do srede biti veoma hladno, nastavljaju se ledeni dani sa jutarnjom temperaturom od -18 do -10 stepeni a lokalno i niže, u planinskim predelima i oko -25 stepeni. Danas će na severu i zapadu zemlje biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno i potpuno oblačno, na istoku i jugoistoku ponegde provejavanje slabog snega.

Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku i u planinskim predelima jak. Jutarnja temperatura biće od -18 do -13 stepeni, u planinskim predelima oko -25 C, a najviša dnevna od -12 do -7 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje sa istoka, mestimično sa slabim snegom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.U Beogradu će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i veoma hladno uz slab i umeren severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura od -16 do -13 C, najviša dnevna oko -7 stepeni. Uveče postepeno naoblačenje, a u toku noći u pojedinim delovima grada slab sneg. Prema prognozi za narednih nedelju dana, u ponedeljak će biti oblačno, mestimično sa slabim snegom.

Do četvrtka u većini krajeva suvo, samo se u utorak i sredu na jugoistoku i istoku ocekuje provejavanje slabog snega. Od petka oblačno, mestimicno sa snegom. Do srede veoma hladno - ledeni dani - u jutarnjim satima sa umerenim i jakim mrazem, zatim postepeni porast temperature.Crveni meteoalarm.

Podsećajući da je RHMZ za subotu proglasio crveni meteoalarm za celu teritoriju Srbije sa temperaturom od minus 15 stepeni, a u planinskim predelima i više od minus 20 stepeni, on je istakao da će to značajno usporiti aktivnosti na probijanju puteva tamo gde su trenutno neprohodni.

Što se tiče ugroženosti stanovništva, Babović kaže da tu nema nekih značajnih problema. Prema njegovim rečima, snage Sektora za vanredne situacije i MUP-a, policije i Žandarmerije, uz pripadnike Vojske Srbije i njihove mehanizacije na terenu pomažu ljudima u nevolji.

''Danas su pripadnici Sektora za vanredne situacije evakuisali, pomogli ljudima u nevolji, odnosno sklonili ih na bezbedno mesto, od 113 do 115'', rekao je Babović dodajući da su evakuisani ljudi iz jugoistočne i jugozapadne Srbije.

