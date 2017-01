LEDENI TALAS U SRBIJI DO SLEDEĆE NEDELJE: Evo kada konačno dolazi do PREOKRETA! Društvo 13:01, 26.01.2017. 17

BEOGRAD - U Srbiji će do ponedeljka, 30. januara biti hladno vreme i ledeni dani, u jutarnjim satima umeren, ponegde i jak mraz, od minus 14 do minus pet stepeni, a najviša dnevna temperatura biće u manjem porastu, ali u većini mesta i dalje ispod nule, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ navodi da će sutra biti umeren do jak mraz, magla i niska oblačnost, koja će se po kotlinama južne, jugozapadne i zapadne Srbije, kao i u Sremu i Bačkoj zadržati duže tokom dana, dok će u ostalom delu zemlje biti pretežno sunčano, uz slab vetar. Jutarnja temperatura od biće od minus 14 do minus sedam, a najviša dnevna od minus četiri do jedan stepen.

U Beogradu će sutra ujutro biti magla i niska oblačnost, a posle podne pretežno sunčano, uz slab vetar. Jutarnja temperatura biće oko minus sedam, na širem području i oko minus deset, a najviša dnevna oko minus jedan stepen.

U Srbiji će tokom vikenda biti hladno, ujutru umeren do jak mraz, a dnevna temperatura u većini mesta ispod nule (ledeni dani).

Od ponedeljka slabljenje jutarnjeg mraza, a i dnevna temperatura u postepenom porastu. Tokom dana će biti pretežno sunčano, samo ujutru magla ili niska oblačnost koja će se po kotlinama južne i jugozapadne Srbije, u Timočkoj Krajini, kao i ponegde na zapadu Vojvodine zadržati veći deo dana.

Biometeorološka prognoza za petak, 27. januar 2017:

Usled očekivane biometeorološke situacije oprez se i dalјe savetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i disajnim tegobama.Meteoropatske reakcije moguće su u vidu bolova u kostima i zglobovima, i promenlјivog raspoloženja.

