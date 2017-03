Medicinski odbor: Smrt malog Radenka (8) je teška za veštačenje

Milan, otac preminulog mališana, kaže da su mu odmah najavili da veštačenje može potrajati duže zbog obima posla, a obično traje od 15 do mesec dana

Veštačenje smrti malog Radenka Nikodinovića (8) iz Kozjaka kod Loznice, koji je preminuo od sepse posle preloma ruke, još traje u sudskomedicinskim odboru Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Naime, Osnovno javno tužilaštvo u Loznici može da nastavi rad na ovom slučaju tek pošto dobije mišljenje i nalaz veštaka, a upit je poslalo pre dva meseca.

- Naš odbor po pravilniku o radu zaseda jednom mesečno. Tada se rezultati iznose pred komisiju, a potom se šalju u nadležne institucije. Ovo je ozbiljan slučaj i dva meseca uopšte nije dugo. Jednu komisiju čini više lekara iz različitih struka, od sudskih veštaka do kardiologa. Svi su oni ozbiljni ljudi, koji i predaju na Medicinskom fakultetu. Sve druge informacije o ovom slučaju predstavljaju poslovnu tajnu - rečeno je za Kurir iz sudskomedicinskog odbora u Novom Sadu.



Milan, otac preminulog mališana, kaže da su mu odmah najavili da veštačenje može potrajati duže zbog obima posla, a obično traje od 15 do mesec dana.

- Sad se vraćam iz suda i rekli su mi da će biti do kraja ovog meseca. Jeste potrajalo, ali verujem da će uskoro biti gotovo i da će sve uraditi kako treba - rekao je Nikodinović.



Lozničko tužilaštvo

RAZUMEMO SLOŽENOST PREDMETA



U Tužilaštvu u Loznici potvrdili su da im još nisu dostavljeni rezultati stručnog veštačenja koji su zatraženi 23. januara, ali i da to razumeju pošto je slučaj delikatan.

- Tačno je da veštačenje u složenijim predmetima traje i po nekoliko meseci, a ovaj slučaj to svakako jeste. Znali smo u startu da može potrajati. Nastojaću da kontaktiram sa odborom ovih dana i vidim može li se učiniti nešto da se veštačenje uradi malo brže, s tim da, pre svega, bude temeljno i valjano - izjavio je javni tužilac Zoran Nestorović za Kurir.





