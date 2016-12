MILOVAN JOVANOVIĆ: Srbija je talac tajnih službi koje vladaju od 1945!

Problem ovog društva i ove države jeste to što smo mi taoci bezbednosnih službi, vojnih i civilnih, koje su nedemontirane i nereformisane od 1945. godine, mišljenja je Jovanović. On kaže da su sve zemlje bivšeg SSSR uradile lustraciju, otvorile dosijee i demontirale bezbednosne službe. Jedino mi to nismo uspeli i krajnje je vreme da u to krenemo, kaže novinar Newsweeka Milovan Jovanović.