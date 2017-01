MINISTAR MLADEN ŠARČEVIĆ ZA KURIR: Đacima će se uzimati mobilni pre časova!

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević za Kurir kaže da bi učenicima trebalo da se uzimaju mobilni telefoni na početku nastave i da im se vraćaju tek na kraju kako bi bolje pratili na času.



Naime, u nemačkim školama đaci smeju da imaju mobilne telefone, ali aparat imora biti isključen za vreme trajanja nastave ili ga dete predaje na početku časa, a preuzima ga na kraju. Ministar prosvete Šarčević kaže za Kurir da je ovo dobar model, koji treba primeniti i u Srbiji.

- To je dobra ideja, pa je l‘ treba učenik sve vreme u školi da koristi mobilni telefon umesto da pazi na čašu? Ili još gore, je l‘ to dete treba da snima nastavnika mobilnim? To o čemu ja pričam je toliko normalno da ne treba ni dodatno objašnjavati. Pametne škole sve to pametno rade. Iako ima dobrih modela po inostranstvu, i u Srbiji ima pametnih škola iz čijih primera možemo učiti. Ima toliko dobrih sredina, a ima i ovih izopačenih - kaže Šarčević za Kurir.

Vreme na internetu



Takođe, ministar prosvete smatra da, osim mobilnih telefona, deci treba ograničiti i vreme koje provode na internetu.

- Ajde da kažemo roditeljima da na internetu ima zlostavljača, pa ajde da ograničimo vreme koje se tu provodi. Ajde onda da roditelj ne pusti dete pet sati da sedi za kompjuterom. To vreme treba ograničiti i sarađivaćemo s Ministarstvom zdravlja kad je o tome reč. Želimo da poboljšamo opšte zdravlje dece, pa ćemo raditi i na uvođenje sporta kao svakodnevne aktivnosti među osnovcima, a tu ćemo sarađivati s Ministarstvom sporta.



Lavinu komentara izazvale su i najave novčanog kažnjavanja roditelja učenika koji izazivaju nasilje u školama, ali Šarčević očekuje da će to smanjiti vršnjačko nasilje.



Ko je odgovoran za dete



- Znate kakvi su ljudi, niko nije hteo da se vezuje u kolima dok nisu uveli ozbiljne kazne. Ta manjina nasilnika je vrlo vidljiva i ugrožava većinu ljudi. Iz takvih porodica se regrutuje onaj koji će da udari nastavnika, ko će da zlostavlja dete. Red je da se neko pozabavi njima. Ako imamo isto stanje koje se deset godina ne menja, nego se stalno čeka novi slučaj nasilja, treba nekog da zaplašite sankcijama. Je l‘ roditelj odgovoran za dete? Morate na sve stvari uvesti i nagradu i kaznu. Nagrade će roditeljima biti to što neće morati da plaćaju privatne časove. Sudije će određivati kazne, a ne mi, naravno - zaključuje Šarčević za Kurir.

Anketiranje u školama

UNIFORME NA DOBROVOLJNOJ BAZI



Ministar prosvete se osvrnuo i na komentare koji su pratili najave o uvođenju uniforme u škole.

- Anketa o uniformama kreće među školama, sve je na dobrovoljnoj bazi, ništa neće biti preko noći, ni u jednoj školskoj godini, niti ćemo bilo koga terati na silu da to uvodi. Podsticaćemo i motivisati sredine koje smatraju da je uljudno da deca nose uniforme, da je to merilo nekog boljeg, lepšeg ponašanja i izgleda ustanove. Onda će shvati i oni koji su uvek protiv da će ostati u manjini - kaže Mladen Šarčević.

