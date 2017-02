MLADIĆ NAPADNUT NA KONCERTU U DOMU OMLADINE: Fašista me prebio zbog znojnice!

Na koncertu benda Samostalni referenti, koji je održan u Domu omladine Beograda, pretučen je jedan od posetilaca, i to zbog antifašističkog simbola!



Aleksandar Sekulić, prebijeni mladić, kaže da je dobio batine zato što je na ruci imao znojnicu sa precrtanim kukastim krstom. Sve se, navodi on, zbilo u prvim redovima.



Niko da pomogne



- Kratko podšišani momak me je uhvatio za ruku, vikao na mene i udarao me pesnicom u glavu. Pokušao sam da se odbranim, ali nisam uspeo. Završio sam na podu, a znojnica je bila kod njega. Ovo nije bio deo opšteg meteža na koncertu, niti deo dobrog provoda. Nisam tinejdžer željan adrenalina, niti sam ovog momka polio pivom. Napao me je zbog znojnice, udarao dok su se ljudi u publici oko nas udaljavali da odgledaju događaj do kraja - napisao je Sekulić na Fejsbuku.



Dodao je da veruje da u gradu takvih nasilnika ima gotovo svuda, te da je sad on došao red da dobije batine.



Bendu žao



- Do petka sam mislio da je nacionalni moto građana Srbije, koji zbog bede, poslušnosti i straha ne dižu glas protiv nepravde, „Dobro je dok ne biju“. Sad mislim da je prikladniji moto: „Dobro je dok ne biju mnogo“ - naveo je on, ističući da ga od povreda više boli osećanje dubokog poniženja.



Bend Samostalni referenti je saopštio da im je žao zbog incidenta jer na njihovim nastupima „nema mesta nasilju, tučama ili propagiranju ideologija“, dodajući da „nikada nisu bili, niti će biti fašisti, nacisti, nacionalisti“.



I u Domu omladine osuđuju nasilje i kažu da im je žao ukoliko je neko od posetilaca doživeo neprijatnost na programu koji se kod njih organizuje.



