MONSTRUOZNO: Osam porodica u Srbiji nudilo decu na prodaju!

Reč je o jednom detetu starosti ispod dve godine, troje dece uzrasta od šest do 14 godina i četvoro dece od 15 do 17 godina, a zabeleženo je i sedam punoletnih žrtava. Na Ibejovom (e-bay) portalu za male oglase pre dva meseca na prodaju je ponuđena beba stara 40 dana, za koju je traženo 5.000 evra.



Policija je predala bebu nadležnim službama, a protiv roditelja je podignuta krivična prijava zbog trgovine ljudima. Ovaj slučaj se nije desio u našoj zemlji, ali jeste zato u osam drugih.



Podsetimo, priča bračnog para s početka 2015. godine uzdrmala je Srbiju jer su oni tada javno razmišljali da poklone svoje dete zbog veoma teške finansijske situacije. Majka je tada još bila u devetom mesecu trudnoće, ali zbog teških životnih uslova poručila je da će bebu dati onome ko je spreman da je voli i brine o njoj kao o rođenom detetu.



Za slučajeve gde su roditelji ili staratelji pokušali da prodaju dete policija podnosi krivičnu prijavu zbog trgovine ljudima i ugrožavanja života zdravlja i bezbednosti maloletnog deteta. Moguća kazna za ovo delo je od tri do 12 godina zatvora.





