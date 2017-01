MRAZ I SNEG VLADAJU SRBIJOM: Širom zemlje i danas veoma hladno, PAŽLJIVO PO LEDU!

Jutarnja temperatura biće od -12 do -5, a najviša dnevna od -5 do do 1 stepen.

Foto: AP

U Beogradu će ujutro biti umeren mraz i magla, a tokom dana oblacno i hladno, uz provejavanje slabog snega. Jutarnja temperatura biće od -9 do -7 , a najvisa dnevna oko -3 stepena.

Prema izgledima za narednih sedam dana, do ponedeljka, 30. januara zadržaće se ledeni dani, u jutarnjim satima sa umerenim, ponegde i jak mrazem, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Beta

Jutarnje temperature biće od -12 do -5, u petak i subotu i oko -15, a najvisa dnevna temperatura u većini dana malo ispod 0 stepeni.

Do 31. januara, biće hladno, u jutarnjim satima mestimicno magla i umeren, a u petak i subotu i jak mraz. Dnevna temperatura u vecini mesta biće ispod 0 stepeni.

Foto: Marina Lopičić

U četvrtak ponegde provejavanje slabog snega, zatim suvo, u nizim predelima uz duze zadrzavanje magle. Krajem perioda očekuje se naoblacenje sa padavinama.

Autor: Tanjug,Foto: Profimedia