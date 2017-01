MRAZ OKOVAO SRBIJU: Danas maglovito i veoma hladno, do 5 stepeni Društvo 07:11, 23.01.2017. 0

Najniža temperatura kretaće se od minus 12 do minus tri stepena Celzijusa, najviša dnevna od nula do pet, u predelima sa maglom od minus pet do minus dva.

Foto: AP

Duvaće slab i umeren vetar, u Podunavlju, Pomoravlju i južnom Banatu povremeno jak, južni i jugoistočni.

Uveče i tokom noći postepeno će biti povećanje oblačnosti prvo na jugu zemlje.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije uz pojačan jugoistočni vetar. Najniža temperatura oko minus pet a najviša dnevna oko jedan stepen Celzijusa.

Foto: Zorana Jevtić

Blago pobolјšanje biometeorološke situacije uticaće na delimično smanjenje tegoba većine hroničnih bolesnika.

Oprez se savetuje osobama sa cerebrovaskularnim tegobama i povišenim krvnim pritiskom.

Mogući su reumatski bolovi, neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti kod meteoropata.

