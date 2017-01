MRAZ SVE DO PROLEĆA: Evo kada stiže NOVI LEDENI talas u Srbiju!

Srbiju je ovih dana pogodila mnogo hladnija zima nego prethodnih godina, međutim, ona nije rekordna ni po temperaturi ni po količini padavina. Dugoročna prognoza, po Koljčickom, takođe ide u prilog ovome, jer nas bar po njoj ipak ne očekuje polarna zima.

HEROJ SA ZALEĐENIM TREPAVICAMA OPET U AKCIJI: Ovako je prevozio lekare do zavejanih i nemoćnih!



Najniža temperatura u našoj zemlji dosad izmerena je 2006. godine u Karajukića Bunarima, maloj meteorološkoj stanici na Pešteru, u opštini Sjenica - neverovatnih minus 39 stepeni Celzijusa.

Foto: Aleksandar Davinić

U novije vreme ostale su upisane zime 1999. i 2011, koje dele rekord po broju dana pod snegom.

SIBIRSKA ZIMA OKOVALA SRBIJU: Vanredna situacija u 9 opština, KRITIČNO na jugu

Prema najavama Radivoja Komazeca, poljoprivrednog tehničara iz Sivca, koji se više od deceniju bavi dugoročnom prognozom po uzoru na čuvenog ruskog prognostičara Borisa Koljčickog, januar će biti nešto hladniji nego prethodnih nekoliko godina.

- Veći deo meseca biće s jutarnjim mrazevima, a što se tiče padavina, biće vrlo promenljiv, sa smenom kiše, susnežice i snega, koji će formirati pokrivač u drugoj polovini meseca - kaže Komazec i dodaje da će malo toplije biti sredinom januara, ali nas nakon toga očekuje ponovo zahlađenje i snežne padavine.

- Mraz nas neće napustiti ni u februaru, kada će jutarnja temperatura biti u minusu. I početkom marta očekuje nas minus praćen jutarnjim mrazevima - objašnjava sagovornik Kurira.

SAVETI AMSS * Koristi isključivo glavne putne pravce * U planinskim predelima na jugu i jugoistoku Srbije saobraćaj je otežan i odvija se isključivo uz obaveznu upotrebu lanaca, na pojedinim deonicama put je sužen zbog vetra koji i dalje stvara snežne nanose, pa se bez preke potrebe ne savetuje korišćenje ovih puteva, jer su pojedini lokalni i manje frekventni putevi neprohodni i zavejani * Vozačima se savetuje korišćenje manjih, alternativnih graničnih prelaza * Na niskim temperaturama bačena so nema pravi i puni efekat * Pripremite tačan iznos za naplatu putarine kako bi se ubrzao prolaz kroz naplatne stanice.

Prognoza RHMZ



januar, februar i mart



* od 45 do 70 dana s mrazom

* od 65 do 80 dana s mrazom na planinama

* od 14 do 20 ledenih dana

* 32 ledena dana na Zlatiboru

* 46 ledenih dana na Kopaoniku



Rekordne hladnoće u Srbiji



1929. godina

Veliko Gradište................- 30,6

Kragujevac .....................- 30,7

Beograd .........................- 25,5



1956. godina



Vršac...............................- 31,3



2006. godina



Sjenica, Pešter..................- 39