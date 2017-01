MRTVAČNICE PREPUNE: Broj umrlih u januaru skočio za čak 40 odsto!

Broj preminulih u januaru ove godine dramatično je povećan, a samo u Beogradu za prvih dvadesetak dana ove godine umrlo je 803 ljudi, što je za čak 40 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Dnevno se zakazuje između 65 i 70 sahrana.



Da se Srbiji u januaru bukvalno dogodilo umiranje i da prvi mesec nove godine nikada nije bio crnji, govori i to što je JKP „Pogrebne usluge“ u Beogradu počelo ispraćaje za kremaciju da obavljala i nedeljom, iako to do sada nije bila praksa, kao i to što je prvi put u istoriji ovog preduzeća 35 ljudi ispraćeno na Božić.



Grip pokosio



Prema rečima dr Aleksandra Stojanovića, direktora DZ Palilula, ovolika smrtnost ljudi u Beogradu nikada nije zabeležena.

- Zaključno sa 22. januarom, u Beogradu je umrlo 803 ljudi, što je za 40 odsto više u odnosu na januar prošle godine, kad je za ceo mesec umrlo 630 ljudi. Polovina umrlih je imala između 81 i 90 godina, ali razlog povećane smrtnosti svakako je i epidemija gripa - objašnjava Stojanović za Kurir i dodaje da su zbog svega toga u smenama u Beogradu radila po tri mrtvozornika umesto dva, kao što je inače uobičajeno.



Povećana stopa smrtnosti napunila je i mrtvačnice, a brojni sugrađani suočeni sa smrću u sopstvenoj porodici dane su proveli u jurnjavi za termin sahrane i opela na gradskim grobljima, na koje su u proseku čekali i po nekoliko dana. Zaključno sa 22. januarom, prema podacima JKP „Pogrebne usluge“ Beograd, obavljeno je 1.149 sahrana.



Mrtvaci u kući i po 12 sati



- Na zakazivanje sahrana čeka se uobičajeno, dva do četiri dana, izuzev sahrana na Novobežanijskom groblju, gde se čekalo nedelju dana, a sada se na zakazivanje čeka od četiri do šest dana. Ono što je problematično jeste to da građani čekaju mrtvozoračku službu od šest do 12 časova, što je neuobičajeno dugo i izaziva nervozu i nezadovoljstvo u porodicama preminulih - kažu u ovom preduzeću i napominju da su u njihovom preduzeću godišnji odmori stopirani, kao i da je svima koji su bili na godišnjim odmorima naloženo da se vrate.



Ubitačna kombinacija

SLAVE, PRAZNICI I MINUS



Lekari kažu da zimi, a posebno kad su duže vreme niske temperature i povećana vlažnost, lakše otkazuje srce, a probleme imaju i astmatičari i oni koji su podložni respiratornim infekcijama. Kao i uvek, smrt izazivaju i komplikacije izazvane gripom. Stručnjaci upozoravaju da bi razloge veće smrtnosti u zimskim mesecima trebalo tražiti i u prazničnim i slavskim veseljima, kad mnogi znaju da preteraju u hrani i piću.

TUŽNI BADNJI DAN



8 mrtvozornika pokriva ceo Beograd

1.149 ljudi sahranjeno je u Beogradu od početka godine

Na Badnji dan u prestonici pokopano čak 69 ljudi

U Novom Sadu se dnevno obavi po petnaestak ispraćaja, što je duplo više od uobičajenog

Autor: Dragana Tomić,V. Spasić,Foto: Aleksandar Jovanović