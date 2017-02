NACRT NOVOG ZAKONA O VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU: Ovo su NOVINE koje čekaju STUDENTE

Dobra ili loša vest jeste da uprkos višegodišnjim najavama i Strategiji razvoja obrazovanja Srbije, još neće biti uvedeno sufinansiranje, prema kome bi, zavisno od uspeha, neko plaćao deset, a neko devedeset odsto pune školarine, već će i dalje postojati samo budžetski i samofinansirajući akademci.

Student može biti finansiran iz budžeta samo jedanput na istom stepenu studija.

U aktuelnom zakonu, budžetski indeks dobijaju studenti koji osvoje maksimalnih 60 poena. Prvi put se u nacrtu navodi ta je ta granica 48 bodova, što je inače bio razlog za studentske bune svake godine od uvođenja "bolonje" u Srbiji.

U članu 103 se kaže da "studenti koji u tekućoj školskoj godini ostvare 48 ESPB bodova ima pravo da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ako se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta", a rangiranje obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program, polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova, ukupnih godina studiranja i postignutog uspeha u savladavanju studijskog programa.

Upis bez prijemnih ispita zaživeće tek pošto budu doneti propisi kojim se uređuje opšta, stručna i umetnička matura. Dakle i upis na fakultet, odnosno visoke škole ostaje po starom...

Broj ispitnih rokova nije ograničen na šest odnosno pet, kako je bilo ranije, već se u Nacrtu navodi da broj ispitnih rokova i termine održavanja utvrđuju visokoškolske ustanove pojedinačno.

Zapečaćena sudbina „večitih” studenata Novim zakonom će se formalizovati i ono što su tzv. večiti studenti tražili u prethodnom periodu: oni koji su fakultet upisali do 10. septembra 2005. godine (pre uvođenja „bolonje”) moraju da završe studije do kraja školske 2017/18 godine, a akademci medicinskih nauka do kraja školske 2018/19 godine.

Deo koji neće naići na odobravanje „večitih” poslediplomaca jeste da i oni moraju da završe svoje magistarske, odnosno doktorske studije takođe do kraja školske 2017/18 godine.

Podsećanja radi, ministar prosvete Mladen Šarčević je rekao da je „večitima” ovo poslednja šansa da završe studije i da novih produžetaka neće biti.

Studenti moraju da dobiju diplomu u dvostrukom broju akademskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, dok će duži rok za studiranje dobiti oni koji studiraju uz rad, studenti sa invaliditetom, kao i oni upisani po afirmativnim merama. Na primeru četvorogodišnjeg fakulteta to znači da će redovni studenti morati da dobiju diplomu za osam godina, dok će ostali moći da studiraju 12 godina.

Nacrt uvodi i novu kategoriju: asistent sa doktoratom. U članu 85 se navodi da visokoškolska ustanova može u ovo zvanje da bira lice koje je steklo titulu doktora nauka, sa prosečmom ocenom najmanje osam i koje pokazuje smisao za nastavni rad.

Na visokim školama strukovnih sudija uz zvanje predavača (lice koje ima najmanje stručni naziv specijaliste akademskih studija), uvodi se i zvanje višeg predavača, odnosno lica koje ima naučni naziv doktora nauka, a radni odnos se zasniva u trajanju od pet godina.

Fakulteti će dobiti zakonsku mogućnost da osnivaju preduzeća i pružaju usluge, a na tim projektima moći će da angažuju i studente.

