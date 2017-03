NAPUNIO BI 38 GODINA, A TAMO GDE SI I DANAS IMAŠ 19... Ovo je potresna poruka majke HEROJA SA KOŠARA

Vladimir bi 23. marta 2017. godine napunio 38 godina, a njegova majka javno se zapitala koliko još njegovih rođendana treba da prođe da bi presuda protiv terorista koji su ga ubili bila realizovana.

"Sine moj, još jedna godišnjica, a ti nisi sa nama. Danas bi, sine, punio 38 godina a ti, tamo gde si, i danas imaš 19 godina. 19 godina od kako si „otišao“ zauvek da te više ne vidimo, bar dok smo ovde na zemlji. A ovde, Vlado, ništa novo... Opet po ko zna koji put je predizborna kampanja. Izbori na kojima ti nikada nisi imao prilike da učestvuješ. Od ovih, kao i mnogi do sada, ti i drugovi koji su sa tobom i ovoga puta nećete imati ništa. I danas, posle 19 godina od pogibije, vama „podižu“ spomenik. Naravno dok izbori ne prođu, a onda sve ostaje po strani, da nekih novih izbora. Tako je i ovih dana. Teroristi koji su ubili tebe i tvoja drugove, na 30 metara blizu jugoslovensko-albanske granice, u rejonu karaule Košare, osuđeni su, a rešenje je, posle šest meseci, krajem avgusta prošle godine, postalo i pravosnažno. Samo to i ništa dalje... Ko zna koliko će još tvojih rođendana da prođe da bi se to rešenje realizovalo", zapitala se Lozanka na društvenoj mreži Fejsbuk.

Podsetimo, karaula Košare, u NATO agresiji, postala je poprište najžešćih i najkrvavijih kopnenih borbi. Između jedinica Vojske Jugoslavije i takozvane OVK, albanski teroristi su uz snažnu vazdušnu podršku NATO bezuspešno pokušavali da tim pravcem prodru na Kosovo. Bilo je to „pakleno mesto” i pre zvaničnog početka rata.

Lozankin Vladimir je na redovno odsluženje vojnog roka, u izviđačko-diverzantsku jedinicu u Nišu, otišao 23. juna 1998. godine. Posle nešto više od dva meseca, prekomandovan je na karaulu Košare. Dan pre nego što je ubijen na albanskoj granici, majci je rekao: „Ne brini ako se ne javim narednih dana. Tu sam, na obuci na brdu pored Niša”.

Šta je sve prethodilo napadu albanskih terorista potpomognutih NATO snagama, kako su jugoslovenski vojnici stoički podneli tri meseca pakla u borbi protiv deset puta većeg broja naoružanih pripadnika takozvane OVK, u specijal emisiji “Košare - vojnički zavet zapečaćen krvlju” za Kurir TV govore ekskluzivni gosti.

