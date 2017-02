NEGDE I SA SNEGOM: Evo kakvo nas vreme očekuje za VIKEND

Duvaće slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, istočni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće od -6 do 0 C, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni, a na istoku oko - 2 stepena, saopštio je RHMZ.

Saveti: Kako da se prripremite se za novi snežni talas

U Beogradu će biti hladno i vetrovito uz duže periode sunčanog vremena tokom dana. Jutarnja temperatura biće oko - 3, a najviša dnevna oko 2 stepena. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, za vikend će biti hladno i vetrovito.

U jutarnjim satima slab, ponegde i umeren mraz, a tokom dana malo do umereno oblačno sa dnevnom temperaturom malo ispod prosečnih vrednosti, od 0 do 5 stepeni.

U Timočkoj Krajini oblačno i tmurno uz mogućnost provejavanja slabog snega. Od ponedeljka pretežno sunčano uz postepeni porast temperature.





Autor: Tanjug,Foto: Shutterstock