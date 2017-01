NOVI NAČELNIK VMA ZA KURIR: Svi ćemo dobro zasukati rukave, ko neće, neka ide!

Vojnomedicinsku akademiju (VMA) od danas vodi dr Miroslav Vukosavljević, koji je godinama bio načelnik Klinike za očne bolesti u toj ustanovi.



U prvom intervjuu za medije nakon imenovanja on obećava da će na VMA, koji ima 2.564 zaposlena, sprovesti ozbiljne reforme i dodatno poboljšati njegov rad.



Šta za vas lično znači imenovanje za šefa VMA?

- Ovo je kruna karijere i obaveza koja iziskuje mnogo više truda nego što sam do sada davao, a davao sam mnogo. U ovoj kući sam od 1988, mnogo je volim, u njoj sam u stručnom smislu prohodao, naučio sve i proširio vidike. Sada osećam ogromnu obavezu. Svi mi ovde zaposleni moramo dobro zasukati rukave i svako iz svoje delatnosti uraditi najbolje što se može. Ima dosta toga što treba popraviti.



Koji su najveći problemi ustanove?

- Prvi i osnovni problem je finansiranje, ali od ministra odbrane Zorana Đorđevića dobili smo obećanje da u 2017. takvih problema neće biti. To je velika stvar. Siguran sam da više neće biti problema ni oko javnih nabavki. Imamo i kadrovskih problema, nedostaju nam po bar tri lekara na svakoj od klinika VMA, a fali nam i srednjemedicinski kadar. I to će se rešiti.



VMA očekuje i ozbiljna rekonstrukcija...

- Infrastrukturno, ovde je vreme stalo od otvaranja 1982. Ni tapete se negde nisu izmenile, a kamoli nešto drugo. Međutim, sad je ministar odbrane obećao da ćemo, po segmentima i urađenim projektima, renovirati ustanovu, a čitav posao počećemo od Hitne pomoći. Nadam se da ćemo krenuti s tim ove godine. Važno je reći da građani neće trpeti zbog radova.



Najavili ste promene u radu ustanove, očekujete li podršku kolektiva?

- Siguran sam da će reforme podržati svi kojima je VMA na srcu kao meni, a oni koji VMA ne osećaju kao svoju kuću će, bojim se, imati problema sa mnom. Takvima ne mogu da garantujem da će zadržati svoja mesta, pa bi im bolje bilo da potraže neko za njih bolje i udobnije mesto, gde neće morati da rade i polažu račune.

U obilasku s ministrom

NIJE SVE DO NOVCA, NEGO I DO LJUDI



Ministar Đorđević tokom nenajavljene posete VMA nije zatekao baš dobro stanje. Vi ste bili u obilasku s njim, pa kako vi to vidite?

- Stanje koje smo zatekli je trenutno. Ima stvari koje ne zahtevaju novac da bi se poboljšale. Nešto što smo videli juče govori i o nebrizi onih koji su trenutno radili. Oni treba da razmisle da li će ubuduće dobro raditi posao ili će da potraže drugo zanimanje.

